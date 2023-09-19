Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 10:58

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

Tuổi Mùi

Dự báo trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này đạt được thành tựu, được cấp trên ghi nhận.

Từ thời gian này, người tuổi Mùi có nhiều trải nghiệm mới cũng như nhiều cơ hội đổi đời phía trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có tình yêu đơm hoa kết trái. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia để chuyện tình cảm mãi mặn nồng, hạnh phúc.

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù có cố gắng, những người tuổi Mão vẫn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của họ rơi vào bế tắc khi công việc chưa có được thành quả như ý trong thời gian vừa qua. Các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, căng thẳng. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ rơi vào những sự tranh cãi với những người xung quanh, khiến cho mối quan hệ của họ với người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của họ.

Tuy nhiên, tử vi cho biết, trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, những xui xẻo của tuổi Mão cũng sẽ biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão dần ổn thỏa, được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc. Họ dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng dễ đạt được bước tiến, khẳng định được chỗ đứng của mình. Người tuổi Thân đang có tinh thần rất cao và hy vọng sẽ bù đắp được những khó khăn, mất mát trong năm trước.

Người tuổi Thân được dự đoán thuận lợi thêm nhiều phần. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là 1 trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây.

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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