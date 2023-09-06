Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 06:14

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến Tết Trung thu, tuổi Mão sẽ gặp may mắn, làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nhờ có ngoại hình ưa nhìn nên người tuổi Mão rất được mọi người chú ý. Họ cũng thu hút sự ủng hộ của đồng nghiệp. 

Bản thân con giáp tuổi Mão rất năng động, nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ, không ngại khó, ngại mệt. Họ cũng không sợ thất bại, bình tĩnh trước khó khăn. Người tuổi Mão có bản lĩnh làm việc vững vàng nên dễ thành công trong sự nghiệp. Kết quả là tài lộc cũng sẽ rất thịnh vượng. Trong giai đoạn này, người tuổi Mão sẽ có tài vận hanh thông, kinh doanh vượng phát, mùa màng bội thu.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách tương đối điềm đạm. Trong cuộc sống họ không bao giờ dễ nổi nóng, chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt thì họ luôn ăn nói mềm mỏng, cư xử nhã nhặn. Hơn nữa, dù có gặp những chuyện khó khăn, trắc trở thì con giáp tuổi Tuất cũng bình tĩnh điềm đạm, không bao giờ bướng bỉnh, cố chấp. Họ biết linh hoạt trong mọi việc, trước khó khăn luôn tiến lui thích hợp, không ngại lùi 1 bước để tiến hai bước. 

Dù có lúc chấp nhận thất bại nhưng họ luôn kiên định với mục tiêu của mình, làm việc chăm chỉ để đạt được điều mình muốn. Con giáp tuổi Tuất là người có khả năng và số phận cũng sẽ không bạc đãi, họ sẽ đạt được điều mong muốn trong sự nghiệp của mình.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn từ nay đến Tết Trung thu. Họ sẽ có nhiều chuyện vui. Bản thân người cầm tinh con Hổ là những người rất độc lập, làm việc gì cũng rất can đảm. Một khi đã hạ quyết tâm, con giáp tuổi Dần sẽ dũng cảm tiến lên và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ và mong muốn của mình. 

Hổ cũng là người có trí tuệ xúc cảm cao, đối xử chân thành và dễ hòa đồng. Vì vậy họ có nhiều bạn bè và thường có quý nhân xung quanh. Nhờ đó, lúc gặp khó khăn, họ có thể dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự nỗ lực của bản thân để "đạp bằng sóng dữ". Cuối cùng, mọi việc trong cuộc sống của họ sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Năm nay, vận đen của người tuổi Dần sẽ được quét sạch, may mắn đến. Có thể họ sẽ phát đạt trong sự nghiệp và vượng vận đào hoa trong tình duyên. 

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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