Từ 17h ngày 7/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp phất lên giàu có, ăn nên làm ra, công danh tiến triển, tiền bạc khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 10:50

Từ 17h ngày 7/7 âm lịch, 3 con giáp này được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn đến dồn dập.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu nghị lực, chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Trong số những người con giáp, tuổi Sửu là người sống thực tế, không mơ mộng, họ tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn nên không ngừng nỗ lực, phấn đấu để tìm kiếm cơ hội làm giàu, cơ hội để đổi đời. 

Tử vi học có nói, từ 17h ngày 7/7 âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp được hỷ sự từ công việc cũng như trong cuộc sống. Người tuổi Sửu vốn thông minh tài giỏi, vì vậy một khi gặp được thời cơ tốt, họ sẽ phát huy mọi thế mạnh và có thể thành công vang dội. Vận may tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng, họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tận tình giúp đỡ công việc. 

Từ 17h ngày 7/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp phất lên giàu có, ăn nên làm ra, công danh tiến triển, tiền bạc khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể nói, trong số những con giáp, nghị lực phi thường của tuổi Ngọ khó có ai mà qua được. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực, tìm kiếm những điều mới mẻ để khiến cuộc đời mình thêm phong phú hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ không thành Rồng cũng thành Phượng, cuộc sống tương lai không những thăng hoa về sự nghiệp mà tiền bạc cũng dồi dào.

Tử vi học có nói, từ 17h ngày 7/7 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc. Họ vốn là người giỏi giang, ít khi gặp khó khăn và trong tuần mới này sẽ gặp được hỷ sự. Cụ thể, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, tìm kiếm được cơ hội tuyệt vời, có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc, bên cạnh đó còn tạo điều kiện làm giàu, sẽ công thành danh toại về mọi mặt, muốn làm gì cũng thành công, với bản tính tuyệt vời, những năm tới họ sẽ có những bước tiến xa hơn.

Từ 17h ngày 7/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp phất lên giàu có, ăn nên làm ra, công danh tiến triển, tiền bạc khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số những con giáp, tuổi Hợi được xem là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Họ có thể không quá giàu có nhưng đời sống tình cảm thì sung túc đủ đầy, bất kể là người thân quen hay xa lại đều tình nguyện giúp đỡ tuổi Hợi mọi lúc mọi nơi. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống tuổi Hợi không những thịnh vượng về sự nghiệp mà tài vận cũng dồi dào không ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, từ 17h ngày 7/7 âm lịch, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ. Đặc biệt, công việc tuổi Hợi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Đây là giai đoạn mà vận may tuổi Hợi đang lội ngược dòng, họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền. 

Từ 17h ngày 7/7 âm lịch trở đi, 3 con giáp phất lên giàu có, ăn nên làm ra, công danh tiến triển, tiền bạc khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày tới (5/8 - 10/8), TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc

Tử vi 6 ngày tới (5/8 - 10/8), TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc

Đúng 6 ngày tới, 3 con giáp này vận may ngập tràn, sự nghiệp rực rỡ thăng hoa, thời tới cũng khó cản được những bước đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 7/7 âm lịch tử vi tháng 7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 38 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay