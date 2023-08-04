Sang 2 ngày cuối tuần (5/8 - 6/8): Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 04/08/2023 09:15

Những con giáp này sẽ đón nhận may mắn tới tấp trong thời gian 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là "khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu". Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày cuối tuần, tuổi Dần sẽ được sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình lại đầm ấm, hạnh phúc, tuổi Dần sẽ sở hữu cuộc sống khiến bao người mơ ước.

Sang 2 ngày cuối tuần (5/8 - 6/8): Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi, sang 2 ngày cuối tuần, vận may của tuổi Ngọ sẽ bất ngờ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố hết mực mà quý nhân cũng bên cạnh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Chẳng may có gặp trắc trở thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, sau tất cả, tuổi Ngọ sẽ có được một cuộc sống viên mãn, không thiếu thứ gì.

Sang 2 ngày cuối tuần (5/8 - 6/8): Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động tích cực, họ sẽ cảm nhận được sự thăng hoa trong công việc lẫn tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống những ngày tháng sắp tới có nhiều khởi sắc, công việc suôn sẻ và đời sống tình cảm cũng muôn màu. Nếu tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội thì họ có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đến cuối đời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Sang 2 ngày cuối tuần (5/8 - 6/8): Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi thứ sáu tử vi ngày 4/8/2023 tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi tháng 8 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 35 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 20 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'