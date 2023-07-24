CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 24/07/2023 06:50

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

Tuổi Dậu

Tuần cuối tháng 7/2023, vận thế của người tuổi Dậu rất tốt, đặc biệt là tài vận. Trong khoảng thời gian này, tuổi Dậu kiếm tiền được là nhờ dựa vào các mối quan hệ vượng phát của mình. Trong sự nghiệp sẽ có quý nhân tương trợ, mọi việc đều có người dẫn đường chỉ lối, khó khăn có người cùng tháo gỡ.

Được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách, được đồng nghiệp tin yêu, công việc của tuổi Dậu sẽ mang lại hiệu suất cao. Do đó, con giáp này nên nhân cơ hội vàng này để thử vận may với xổ sổ, tỉ lệ trúng giải độc đắc là cực lớn đấy. Ngoài ra, con giáp này thường được phúc tinh phù trợ cho nên sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, lương thưởng tăng lên chóng mặt, gia đình có thêm em bé, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ. Mọi chuyện xui xẻo trước đây đều được hóa giải.

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có năng lực ứng biến nhanh. Thời gian gần đây, nguồn thu phụ bên ngoài của con giáp này rất thuận lợi. Hơn nữa trong tuần cuối tháng 7/2023 do gặp được cát vận Tam Hợp quý nhân nên tài vận cực của tuổi Sửu cực kỳ hanh thông, quan vận cũng vô cùng phát.

Cũng trong khoảng thời gian này, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội trúng được giải thưởng với số tiền không nhỏ. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội vàng chắc chắn sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Trong sự nghiệp chỉ cần duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và có trách nhiệm sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ, có cơ hội tạo bước ngoặc lớn trong sự nghiệp.

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sau tuổi Dậu, tuổi Sửu thì tuổi Thìn cũng là con giáp gặp cực nhiều may mắn trong tuần cuối tháng 7/2023. Người tuổi Thìn là người đơn giản và lương thiện, ngoài ra cũng rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng rất thích tham gia các hoạt động từ thiện, chính vì vậy luôn được trời phật phù hộ.

Tuổi Thìn do được Thần Phật phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến, ngoài ra con giáp này còn được thần Tài ưu ái nên sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền lớn. Công việc thăng tiến, tiền bạc dồi dào, tình cảm suôn sẻ. Ngoài ra con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn bất ngờ ngoài dự kiến.

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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