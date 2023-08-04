Tử vi 6 ngày tới (5/8 - 10/8), TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 04/08/2023 11:11

Đúng 6 ngày tới, 3 con giáp này vận may ngập tràn, sự nghiệp rực rỡ thăng hoa, thời tới cũng khó cản được những bước đột phá.

Tuổi Tị

Những người cầm tinh con rắn được "thiên thời địa lợi nhân hòa" nên mưu sự lớn dễ thành, dễ gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ khi bước sang 6 ngày tới. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để con giáp mở rộng phương diện ngoại giao.

Không chỉ vậy, đây cũng là thời cơ giúp họ được quý nhân nâng đỡ trên con đường thăng quan tiến chức. Đối với những người đang khởi nghiệp, con giáp sẽ có động lực cũng như tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, không sợ thất bại mà tỷ lệ thành công khá cao, nhiều nguồn thu nhập tăng lên đều.

Tử vi 6 ngày tới (5/8 - 10/8), TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, bước qua 6 ngày tới, những con giáp cầm tinh con gà sẽ có sự nghiệp hanh thông rực rỡ, mưu sự gì cũng thành tốt đẹp. Bản mệnh vô cùng tài năng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hiệu suất công việc cũng tăng cao và nhiệm vụ cũng được hoàn thành.

Thu nhập chính và phụ của con giáp tuổi Dậu đều khởi sắc, mặc dù làm công ăn lương hay làm chủ đầu tư đều đạt được mục tiêu tài chính của mình, có nhiều cơ hội mới xuất hiện trước mắt. Gia đạo nhìn chung yên ổn, ít chuyện cãi vã, lo lắng... 

Tử vi 6 ngày tới (5/8 - 10/8), TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn khi sang 6 ngày tới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều khởi sắc đáng kể. Trong sự nghiệp, những con giáp tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương.

Công việc của tuổi Tý cũng có nhiều đột phá thúc đẩy, tài vận gia tăng. Bản mệnh chăm chỉ nên việc thành công cũng là điều dễ hiểu. Nhờ có quý nhân phù trợ mà những con giáp tuổi Tý liên tục có được may mắn trong chuyện tình duyên, nhiều cơ hội đón hỉ sự.

Tử vi 6 ngày tới (5/8 - 10/8), TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

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