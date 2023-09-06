Cuối tháng 7 âm lịch săn tài đón lộc, đầu tháng 8 hứng con mưa vàng, 3 con giáp giàu có bất thình lình, uy danh lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 12:27

Vận may cập bến giúp những con giáp này đổi đời từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch. Bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa giúp tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ dự định, kế hoạch thì đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi, thu tài lộc về nhà.

Cuối tháng 7 âm lịch săn tài đón lộc, đầu tháng 8 hứng con mưa vàng, 3 con giáp giàu có bất thình lình, uy danh lừng lẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản,… khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc lộc bề trên nên dù là người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. 

Cuối tháng 7 âm lịch săn tài đón lộc, đầu tháng 8 hứng con mưa vàng, 3 con giáp giàu có bất thình lình, uy danh lừng lẫy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản chất thông minh hơn người. Họ nhanh nhẹn có óc sáng tạo và luôn nỗ lực hơn người. Họ cũng rất được mọi người yêu mến, tin tưởng, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể. 

Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất. Họ sẽ có sự chuyển biến mới, thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Cuối tháng 7 âm lịch săn tài đón lộc, đầu tháng 8 hứng con mưa vàng, 3 con giáp giàu có bất thình lình, uy danh lừng lẫy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tháng 7 âm lịch, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tháng 7 âm lịch, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài

Trong tháng 7 âm lịch, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui về đường tài lộc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền vào nhà không thiếu.

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