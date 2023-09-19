Thứ Tư và thứ Năm (20/9 - 21/9), 3 con giáp trúng quả trời cho, sự nghiệp một bước lên tiên, tiền vào như nước, giàu ơi là giàu!

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 11:22

Bước sang thứ Tư và thứ Năm, mọi người đang nỗ lực và cố gắng giải quyết những vấn đề tồn đọng với hy vọng sẽ gặp được cơ hội để đổi đời.

Tuổi Tuất

Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Tuổi Tuất rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa. Người tuổi Tuất thường trở thành mẫu hình lý tưởng của rất nhiều người. 

Tử vi học có nói, bước sang thứ Tư và thứ Năm, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều thay đổi bất ngờ. Những tháng đầu năm khó khăn bao nhiêu thì thời gian nầy sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh không những có quý nhân chiếu cố mà thần tài cũng chờ sẵn để phù trợ. Con giáp sẽ công thành danh toại, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được cơ hội tốt đổi đời. 

Thứ Tư và thứ Năm (20/9 - 21/9), 3 con giáp trúng quả trời cho, sự nghiệp một bước lên tiên, tiền vào như nước, giàu ơi là giàu! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đa số người tuổi Thân không sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng sự chăm chỉ của họ đã giúp họ tự tạo dựng cuộc sống viên mãn cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, họ vốn biết tận dụng mọi cơ hội nên sẽ dễ dàng đổi đời trong một nốt nhạc.

Tử vi học có nói, tuổi Thân sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ khi bước sang thứ Tư và thứ Năm. Đối với những người làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ tìm được hướng đi mới để phát triển sự nghiệp, nếu may mắn sẽ xây dựng được thành tựu đáng nể.

Thứ Tư và thứ Năm (20/9 - 21/9), 3 con giáp trúng quả trời cho, sự nghiệp một bước lên tiên, tiền vào như nước, giàu ơi là giàu! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, những tháng đầu năm Ngọ gặp phải nhiều sóng gió, khó khăn. Tuy nhiên, tuổi Ngọ là người có chí tiến thủ, luôn biết lạc quan trong cuộc sống, nhờ vậy mà mọi thứ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Đầu năm khó khăn thế nào không biết nhưng những tháng cuối năm sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cụ thể, bước sang thứ Tư và thứ Năm, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ vốn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy, vì vậy một khi nắm bắt được cơ hội, họ sẽ thăng hoa như diều gặp gió, từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần sẽ thập toàn thập mỹ. 

Thứ Tư và thứ Năm (20/9 - 21/9), 3 con giáp trúng quả trời cho, sự nghiệp một bước lên tiên, tiền vào như nước, giàu ơi là giàu! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi ngày 19/9/2023 tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 9 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 26 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'