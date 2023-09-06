Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Theo tử vi thứ Năm 7/9/2023 của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Hãy cởi mở hơn với mọi người, bởi khi gặp khó khăn, bạn mới nhận ra rằng các mối quan hệ quan trọng với mình như thế nào. Khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu được nhiều người chung tay góp sức.

Tỷ Kiên gây rối khiến người tuổi Sửu vốn có phong cách làm việc độc lập lại càng trở nên cứng đầu cứng cổ, thậm chí là tự cô lập bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ thực hiện cho kỳ được mới thôi, bất kể mọi người xung quanh nói gì.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Phá tác động lớn đến người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Những người đã lập gia đình cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, nếu không tình cảm đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt.

May mắn, bạn lại đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, thăng tiến sẽ là chuyện nay mai thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ Năm 7/9/2023 dự đoán, người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của Tam Hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp là do bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người một cách vô tư, không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn, khi khó khăn xảy đến, bạn cũng sẽ được nhiều mọi người dang tay giúp đỡ thôi.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài gây ra những tác động không tốt đối với người tuổi Thìn. Bạn có thể vướng phải rắc rối, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy tự đánh giá lại bản thân mình trước khi lên án người khác, có thể chính bạn là người đang mắc lỗi sai.

Trong công việc, bạn là người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng lại quá cứng đầu, luôn thích làm theo ý mình mà không để tâm đến cảm nhận của người khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ ngày càng vướng phải nhiều rắc rối hơn.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tỵ quá kiêu ngạo, không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý.

Bạn cũng có thể sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Muốn đạt được thành công, bạn không nên quá nóng vội, tốt nhất là cứ “chậm mà chắc”.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, đôi bên lại càng cần bình tĩnh để trò chuyện hơn.

Ngược lại, trên phương diện sự nghiệp, nhờ được Thiên Ấn che chở nên bạn dễ đạt được thành tích cao trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ… Đây là lúc bạn nên nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của Tỷ Kiên như hôm nay, bởi chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là bạn rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay.

Song nếu có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt. Hãy coi những vấn đề gặp phải như một thử thách để bạn khẳng định bản thân mà thôi.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn.

May mắn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, dù có gặp phải bế tắc, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kim sinh Thủy, mối nhân duyên của người tuổi Dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng.

Thực Thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài ngáng trở con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất. Dù luôn cố gắng làm việc nhưng bạn vẫn có thể phải chịu ánh mắt nghi ngờ, gièm pha của mọi người xung quanh. Có thể những kẻ xấu bụng đang tìm mọi cách để hạ bệ bạn.

Dù bức xúc thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên hành động thiếu lý trí, vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ tiểu nhân thêm phần đắc ý vì dần đạt được mục đích mà thôi. Hãy rèn luyện sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ khẳng định bản thân mình.

Tuổi Hợi

Do những ảnh hưởng xấu của cục diện Tự Hình, người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Nếu đã là người trưởng thành, bạn nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm