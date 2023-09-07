Tử vi ngày mai (24/7 âm lịch), 3 con giáp chở tiền tỷ về nhà, gom lộc thiên hạ, vận thế khởi sắc, tiền đẻ ra tiền

Tử vi cho biết, đúng ngày 24/7 âm lịch nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu nên vận trình của tuổi Mão khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung đây khoảng thời gian tới đây, bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Cụ thể sự nghiệp có bước thăng tiến đáng kể khi được sếp nâng đỡ. Công việc kinh doanh cũng có được thành công khi được quý nhân chỉ cách để đến với con đường thành công. Tất cả chỉ tùy thuộc vào Mão nếu họ biết nắm bắt cơ hội của mình.

Người tuổi Mão khá thật thà, chắc chắn, một khi đã hứa thì họ sẽ bất chấp mà thực hiện nó đến cùng. Họ sống tình cảm, biết trước biết sau, dĩ hòa vi quý và chỉ giúp đỡ khi bản thân đủ khả năng.

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên. Nhờ vậy mà trong môi trường làm việc họ có được sự tin tưởng lớn từ những người xung quanh, đồng thời luôn những ý kiến của họ luôn có sự tín nhiệm cao.

Đúng ngày 24/7 âm lịch khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng người tuổi Tuất có được các mối quan hệ tốt nên thời gian này là cơ hội để họ có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Tuổi Tuất nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn thay vì cứ mãi tập trung vào việc kiếm tiền bởi họ đã bỏ bê người thân quá lâu và không có thời gian ở bên cạnh họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người thẳng thắn, chính trực và biết cách thể hiện cảm xúc với người khác. Trong công việc, Dậu chăm chỉ, biết cách xây dựng mối quan hệ cá nhân, nhờ vậy mà thường có người giúp đỡ, cho cơ hội đổi đời.

Tử vi cho biết, đúng ngày 24/7 âm lịch, người tuổi Dậu được Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh ủng hộ nên vận trình được như ý. Trạng thái tinh thần của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có. Công việc thì được sếp để mắt tới, vận trình suôn sẻ có được thành công ngoài mong đợi. Kinh doanh vốn đang gặp khó khăn cũng dần thoát khỏi khi được quý nhân chỉ đường dẫn lối đến với thành công nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm