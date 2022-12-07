Huyết áp cao đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ra đột quỵ xuất huyết não. Kiểm tra huyết áp thường xuyên và điều trị sớm nhất chắc chắn sẽ làm giảm nguy cơ đột quỵ. 120/80 được coi là mức huyết áp hoàn hảo. Tuy nhiên, 140/90 được coi là tỷ lệ huyết áp bình thường đối với một số người.

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Ở mức độ nặng hơn (béo phì) và đối mặt với những khó khăn đi kèm với nó cũng có thể trở thành lý do lớn dẫn đến đột quỵ xuất huyết não. Nếu bạn thừa cân, thậm chí giảm vài ký cũng có thể mang lại sự khác biệt rất lớn.

Chỉ số BMI lý tưởng là 25 hoặc thậm chí thấp hơn, có vẻ không thực tế đối với bạn, bạn có thể tìm sự trợ giúp của chuyên gia để giảm cân theo thành phần cơ thể của bạn. Bạn nên hạn chế tiêu thụ hơn 1500 đến 2000 calo mỗi ngày và thêm các hoạt động thể chất như đi bộ, chơi tennis hoặc chơi gôn vào thói quen tập luyện của bạn như là những biện pháp hiệu quả để cắt giảm số kg thừa đó.

Tập thể dục là điều cần thiết

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Ngoài việc giảm cân và giảm huyết áp, tập thể dục cũng có thể giúp chống lại đột quỵ. Tập thể dục ít nhất 5 ngày trong tuần để đạt được kết quả tốt nhất. Đi bộ trong khu vực của bạn mỗi sáng sau khi dùng bữa sáng, tham gia câu lạc bộ thể dục, trong khi tập thể dục khiến bạn thở gấp nhưng vẫn có thể trò chuyện, hãy chọn cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Bạn nên sắp xếp thời gian để tập thể dục kéo dài một giờ, chia nhỏ các buổi tập luyện của bạn thành 10 đến 15 phút nhiều lần trong ngày.

Chữa bệnh tiểu đường

Nếu bạn là bệnh nhân đái tháo đường thì bạn rất dễ đối mặt với đột quỵ xuất huyết não, vì lượng đường trong máu cao gây hại cho mạch máu theo thời gian dẫn đến hình thành cục máu đông bên trong mạch máu. Cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. Kiểm tra lượng đường trong máu của bạn dưới sự giám sát y tế và đảm bảo ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và uống thuốc đúng giờ.

Bỏ thuốc lá

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Hút thuốc làm tăng hình thành cục máu đông theo một số cách. Nó làm cứng máu và làm nổi bật sự hình thành mảng bám trong động mạch của bạn. Cùng với một chế độ dinh dưỡng tốt và tập thể dục hợp lý, bỏ thuốc lá cũng sẽ là một bước có lợi để chống lại đột quỵ xuất huyết não. Sử dụng thuốc hoặc miếng dán chống nicotine, nhận tư vấn hoặc trợ giúp từ thuốc của bác sĩ để đạt được mục tiêu của bạn.

Theo Times of India