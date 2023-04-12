Xót xa căn bệnh khiến Tiktoker Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, bác sĩ cảnh báo bệnh nguy hiểm

Sức khỏe 12/04/2023 09:06

Thông tin Tiktoker Cô Ngọc Béo (41 tuổi, Hà Nội) đột ngột qua đời khiến dân mạng vô cùng xót xa. Được biết, đây cũng là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay.

Theo đó, mạng xã hội chia sẻ trước thắc mắc của nhiều người vì sao nữ Tiktoker ra đi đột ngột, người thân đã tiết lộ Tiktoker Cô Ngọc Béo bị ung thư gan: “Bà nội con bị ung thư gan cô bác ạ. Cô bác cùng cầu nguyện cho bà con ở nơi xa được an nghỉ nha”.

Được biết Cô Ngọc Béo tên đầy đủ là Tạ Thị Ngọc, 41 tuổi, đang sinh sống ở Hà Nội. Nữ TikToker bắt đầu được cư dân mạng biết đến rộng rãi từ những clip quảng cáo salon làm tóc.

Sau sự nổi tiếng này, cô hợp tác với Hoàng Hường để làm các clip mukbang, đi Hà Giang,... Mối quan hệ này giúp Cô Ngọc Béo càng được nhiều người biết đến hơn.

Xót xa căn bệnh khiến Tiktoker Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, bác sĩ cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Tiktoker qua đời ở tuổi 41. Ảnh: Internet

Căn bệnh ung thư gan nguy hiểm

Theo thống kê của Bệnh viện K, ung thư gan là ung thư đứng đầu tại Việt Nam và rất phổ biến trên thế giới, trong đó 90% số ca là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Thống kê của Globocan 2020 cho thấy, tỷ lệ mắc mới ung thư gan tại Việt Nam là 26.418 người mỗi năm, chiếm 14,5% tổng số ung thư. Ung thư gan có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư, gấp 3,8 lần tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 (6.700 ca).

Bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao do diễn diễn biến âm thầm đa số phát hiện muộn. Điều quan trọng nhất trong điều trị ung thư gan là phải phát hiện sớm.

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ung thư gan xảy ra khi các tế bào gan có sự thay đổi (đột biến) trong DNA. DNA của tế bào đảm nhận vai trò hướng dẫn cho mọi quá trình hóa học trong tế bào cơ thể. Đột biến DNA gây ra những thay đổi trong quá trình hướng dẫn này. Kết quả là các tế bào bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng hình thành nên khối u – một khối tế bào ung thư. 

Đôi khi, khối u ác tính ở gan phát triển từ một bệnh lý, chẳng hạn như viêm gan mạn tính. Trong một số trường hợp, bệnh xảy ra ở những người không có bệnh lý, khiến các bác sĩ cũng không thể xác định nguyên nhân gây bệnh.

Bệnh ung thư gan nguy hiểm ở chỗ nó có thể dẫn đến một số biến chứng. Dễ nhận thấy nhất là tình trạng khối u gây tắc ống mật, tổn thương tế bào gan, làm rối loạn chức năng gan dẫn đến tích tụ chất độc trong cơ thể và các biến chứng khác.

Xót xa căn bệnh khiến Tiktoker Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, bác sĩ cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Bệnh ung thư gan nguy hiểm. Ảnh: Internet

- Thiếu máu

Thiếu máu (số lượng hồng cầu thấp) là một biến chứng rất phổ biến khi gan bị ung thư. Nguyên nhân dẫn tới biến chứng này là do thiếu các yếu tố đông máu dẫn đến chảy máu. Tình trạng thiếu máu kéo dài có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khó thở, nhịp tim nhanh, da xanh xao và choáng váng.

- Tắc nghẽn ống dẫn mật

Mật được tạo ra trong gan. Các ống dẫn là “con đường” vận chuyển mật về túi mật và đến ruột non. Các khối u gan hoặc khối u ống mật có thể phát triển trong ống dẫn hoặc gần đó, dẫn đến tắc nghẽn ống mật. Khi ống dẫn bị tắc nghẽn sẽ gây nên những cơn đau ở vùng bụng trên bên phải, buồn nôn, nôn, vàng da và ngứa.

- Chảy máu

Gan chịu trách nhiệm tạo ra các protein (yếu tố đông máu) giúp máu đông. Khi một phần lớn lá gan đã bị tế bào ung thư làm tổn hại, các protein đông máu không còn được sản xuất với số lượng đủ. Hệ quả là tình trạng xuất huyết có thể xảy ra (ngay cả với số lượng tiểu cầu bình thường) dẫn tới thiếu máu. Dấu hiệu đầu tiên của biến chứng này thường là chảy máu khi đánh răng hoặc chảy máu cam thường xuyên. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, người bệnh có nguy cơ xuất huyết nội tạng.

- Giãn tĩnh mạch thực quản

Một khối u trong gan là nguyên nhân khiến máu khó lưu thông qua các tĩnh mạch nhỏ ở thực quản về tĩnh mạch lớn, dần dần gây ra giãn tĩnh mạch. Khi những tĩnh mạch nhỏ bị vỡ dẫn đến chảy máu trong thực quản, gọi là xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị nhanh chóng. Tương tự, biến chứng này cũng có khả năng xảy ra ở dạ dày và ruột.

- Hội chứng gan thận

Đây là tình trạng bệnh gan biến chứng sang thận do những thay đổi trong mạch máu khiến lượng máu đến thận giảm sút. Hội chứng gan thận rất phổ biến với bệnh nhân bị ung thư gan cũng như các bệnh lý gan khác. Chuyên gia ước tính, 40% những người bị xơ gan sẽ phát triển hội chứng này trong vòng 5 năm. Thật không may, những ai bị hội chứng gan thận thường không thể phục hồi trừ khi thực hiện ghép gan.

- Bệnh não gan

Độc tố mà gan không thể loại bỏ sẽ di chuyển đến não gây mất trí nhớ, mất phương hướng, thay đổi tính cách và lú lẫn. Có nhiều cách để điều trị bệnh não gan, và tiên lượng phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của khối u gan.

Phòng và điều trị bệnh

Cũng theo Ths.BS Nguyễn Duy Thịnh, phụ trách đơn vị can thiệp, khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Thanh Nhàn) chia sẻ trên VTC, 2 năm COVID-19 bệnh nhân ung thư gan vỡ gan tăng do bệnh nhân ngại tới viện khám sức khoẻ. Đa phần các trường này đều có tiền sử viêm gan virus B không được theo dõi thường xuyên, nhập viện phát hiện ung thư gan vỡ.

Bác sĩ Thịnh cho biết, ung thư gan ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng. Đa phần bệnh nhân phát hiện qua tình cờ siêu âm hoặc xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu thấy tăng cao bất thường.

Ung thư gan có triệu chứng rõ ràng là đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn, đau tăng ở vùng hạ sườn phải, có tình trạng gan to, vàng da, vàng mắt, bụng chướng do có dịch ổ bụng.

Cách phòng ngừa ung thư gan tốt nhất là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Người bệnh không ăn những thực phẩm mốc, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Bên cạnh đó, người bệnh cần tăng cường lối lành mạnh dinh dưỡng đầy đủ, duy trì hoạt động thể chất 30 phút/ngày. Nếu có tiền sử viêm gan virus bạn cần đi khám định kỳ.

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Từ khóa:   ung thư gan bệnh ung thư Tiktoker cô Ngọc Béo

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