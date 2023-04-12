Điều đáng lưu ý, những người nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền như ung thư, đái tháo đường, tim mạch, huyết áp… nhưng không tiêm vaccine mũi 4, thậm chí có người chưa tiêm mũi vaccine nào.

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu tháng 4, số ca Covid-19 có chiều hướng gia tăng. Hôm nay (11/4), số ca nhiễm mới cả nước tăng vọt lên 183. Tại Hà Nội, trong tuần ghi nhận 67 ca mắc, tăng 44 ca so với tuần trước đó.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó Trưởng đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin trên Báo Nhân Dân, trong những ngày gần đây, bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng mạnh.

Theo Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thông tin trên Báo Nhân Dân, số ca mắc Covid-19 tăng cao đột biến, trung bình mỗi ngày có 10-15 trường hợp xét nghiệm dương tính. 10 ngày đầu tháng 4, Bệnh viện Thanh Nhàn ghi nhận số ca nhiễm tăng gấp 3 lần (75 bệnh nhân) so với 3 tháng đầu năm 2023 (25 bệnh nhân).

Các trường hợp đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn do nhiễm Covid-19 phần lớn là những người trẻ, có triệu chứng ho, sốt, đau họng, tự test nhanh thấy dương tính nên vào viện khám. Những bệnh nhân này được kê đơn về điều trị tại nhà. Những trường hợp nặng, suy hô hấp được chỉ định nhập viện.

Theo bác sĩ Hưng, số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trở lại có thể do người dân gần đây đã bỏ qua tiêm vaccine phòng Covid-19, đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm đi, dịch có xu hướng lây lan trở lại. Nguyên nhân thứ hai là thời tiết nóng, nồm ẩm cũng làm cho dịch tăng lên.

Số lượng biến động COVID-19. Ảnh: Dân Trí

Hiện tại, các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn đều thuộc đối tượng cần tiêm mũi 4 vaccine phòng Covid-19, nhưng hầu hết họ mới chỉ tiêm 2 hoặc 3 mũi, thậm chí có người chưa tiêm mũi nào.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trước tình hình Covid-19 gia tăng, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, có hiệu quả. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, biến chủng trên thế giới và Việt Nam để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Hà Nội cũng tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho các nhóm đối tượng: trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) thông tin trên Báo Dân Trí, hiện nay, chúng ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ một sự kiện y tế công cộng sang bệnh lưu hành. Chúng ta cần phải tính toán khi Covid-19 trở thành bệnh lưu hành thì các hoạt động phòng chống dịch sẽ tiếp tục như thế nào. Đồng thời vẫn phải giám sát để đánh giá nguy cơ, từ đó có đáp ứng phù hợp để không bị bất ngờ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, dù Covid-19 có trở thành bệnh lưu hành giống như cúm mùa thì vẫn phải tiêm vaccine vì vẫn có nhiều người tử vong.