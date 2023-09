Vượt qua ngày "đèn đỏ" với một số mẹo chữa đau bụng kinh dữ dội không cần dùng thuốc

Nếu bị đau bụng kinh mỗi khi đến kì thì yên tâm, bạn không đơn độc. Khoảng 80% phụ nữ trải qua cơn đau hàng tháng này, đặc biệt là vào ngày đầu tiên nhưng chỉ 5% đến 10% phụ nữ gặp phải cơn đau nghiêm trọng. Khoảng 40% phụ nữ, đau bụng kinh nguyệt có kèm theo các triệu chứng khác như như đầy hơi, ngực căng tức, bụng sưng, thiếu tập trung, thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt và mệt mỏi.

Trứng chờ được thụ tinh sẽ có các chuẩn bị như thành tử cùng dày xốp, máu dẫn về tập trung ở thành để sẵn sàng nuôi em bé. Khi trứng không được thụ tinh sẽ loại bỏ tất cả các chuẩn bị trước đó như phần lót thành bên trong tử cung cần phải bong ra, nhưng các cơ bắp không thể làm được điều này, cơ thể tiết ra hoocmon kích thích co bóp tử cung, khiến bong lớp lót thành được dễ hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình co bóp trên, tử cung không được cung cấp máu đầy đủ, khiến các cơ bị co thắt nhiều hơn, dẫn đến việc các bạn gái bị đau bụng mỗi khi đến chu kì kinh nguyệt.