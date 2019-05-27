Vượt qua ngày "đèn đỏ" với một số mẹo chữa đau bụng kinh dữ dội không cần dùng thuốc

Cứu cánh cho chị em với những mẹo chữa đau bụng kinh đơn giản, dễ thực hiện

Nhiều phụ nữ bị đau bụng kinh mỗi khi đến chu kì mang lại nhiều khó chịu và mệt mỏi. Dưới đây là một số mẹo chữa đau bụng kinh cùng cách chữa đau bụng kinh hiệu quả không cần dùng thuốc sẽ giúp chị em vượt qua cơn đau mỗi tháng một cách dễ dàng, không còn tình trạng kiệt sức về mặt cảm xúc và thể chất.

Trứng chờ được thụ tinh sẽ có các chuẩn bị như thành tử cùng dày xốp, máu dẫn về tập trung ở thành để sẵn sàng nuôi em bé. Khi trứng không được thụ tinh sẽ loại bỏ tất cả các chuẩn bị trước đó như phần lót thành bên trong tử cung cần phải bong ra, nhưng các cơ bắp không thể làm được điều này, cơ thể tiết ra hoocmon kích thích co bóp tử cung, khiến bong lớp lót thành được dễ hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình co bóp trên, tử cung không được cung cấp máu đầy đủ, khiến các cơ bị co thắt nhiều hơn, dẫn đến việc các bạn gái bị đau bụng mỗi khi đến chu kì kinh nguyệt.

Nếu bị đau bụng kinh mỗi khi đến kì thì yên tâm, bạn không đơn độc. Khoảng 80% phụ nữ trải qua cơn đau hàng tháng này, đặc biệt là vào ngày đầu tiên nhưng chỉ 5% đến 10% phụ nữ gặp phải cơn đau nghiêm trọng. Khoảng 40% phụ nữ, đau bụng kinh nguyệt có kèm theo các triệu chứng khác như như đầy hơi, ngực căng tức, bụng sưng, thiếu tập trung, thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt và mệt mỏi.

Đau bụng kinh nguyên phát

Điều này thường xảy ra ở các cô gái tuổi vị thành niên và phụ nữ trẻ, vào những năm đầu có kinh nguyệt. Những cơn đau quặn thắt là do tử cung co bóp làm bong lớp lót của nó như đã giải thích ở trên. Cơn đau chủ yếu ở phần dưới của bụng nhưng có thể kèm theo đau lưng và đùi. Đau bụng kinh nguyên phát hoàn toàn tự nhiên và bình thường, không nguy hiểm cho sức khỏe.

Đau bụng kinh thứ phát

Đau bụng kinh nguyên phát thường không kéo dài lâu, khi buồng trứng ổn định sẽ không gây nhiều đau đớn nữa nhưng đau bụng kinh thứ phát thì lại khác. Bạn sẽ vẫn bị đau bụng kinh ngay cả sau khi sinh con, cơn đau có thể kéo dài suốt chu kì, thậm chí gây ra cả đau khi giao hợp. Đau bụng kinh thứ phát là dấu hiệu của các tình trạng khác, bao gồm nhiễm trùng vùng chậu, viêm nhiễm,... Nếu bạn sau trưởng thành mới bắt đầu trải qua đau bụng kinh nguyệt thì nên đi khám để có tư vấn chính xác từ bác sĩ.

Một số mẹo chữa đau bụng kinh không cần dùng thuốc



Vượt qua ngày đèn đỏ với những mẹo chữa đau bụng kinh dữ dội đơn giản không ngờ

Đau bụng kinh nguyên phát có thể áp dụng một số cách chữa giảm đau bụng kinh dữ dội như:

- Thư giãn trong bồn nước nóng với dầu thơm.

- Chườm bụng bằng khăn, chai nước nóng hay túi chườm.

- Massage lưng và xung quanh bụng sẽ dễ chịu hơn, giảm bớt cơn đau bụng kinh.

- Mặc quần áo thoải mái, rộng rãi, tránh đồ bó sát, bó chặt trong những ngày trong kì.

- Tập thể dục nhẹ nhàng như yoga có thể giúp giảm đau hiệu quả, giúp thư giãn các cơ và cải thiện việc cung cấp máu cho vùng xương chậu.

- Nếu quá khó chịu và đau các bạn có thể xin tư vấn bác sĩ những loại thuốc giảm đau chuyên dụng cho phụ nữ mỗi khi đến kì nhưng tốt nhất không nên lạm dụng nó.

- Uống trà hoặc pha nước ấm với gừng, quế sẽ giúp giảm cơn đau bụng và sự khó chịu mỗi khi đến kì vì quế có tác dụng chống co thắt, chống viêm và chống nhiễm trùng, gừng có tác dụng giảm đau thư, giãn tinh thần. Chỉ cần pha gừng hoặc quế kèm mật ong và nhâm nhỉ, ngày uống 2-4 cốc không chỉ giảm đau bụng kinh mà còn giảm hẳn nguy cơ bị chuột rút khi đến kì.

Thay đổi lối sống giúp chữa đau bụng kinh lâu dài

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng đau bụng kinh có thể được giảm bớt bằng cách thay đổi đổi lối sống. Vì vậy, các bạn có thể áp dụng các mẹo sau:

- Bỏ thuốc lá vì hút thuốc sẽ làm giảm cung cấp oxy cho vùng xương chậu, dẫn đến tăng cơn đau bụng kinh.

- Không uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích có cồn.

- Ăn thực phẩm nhiều chất xơ và nhiều salad và rau.

- Bổ sung vitamin E hàng ngày để điều hòa nội tiết tố và tăng sức khỏe buồng trứng.

- Nếu ăn thịt đỏ hãy chắc chắn rằng nó là nạc. Ăn nhiều thịt gà và cá.

- Cắt giảm thực phẩm có đường, sô cô la, bánh và bánh quy.

- Giảm lượng muối trong chế độ ăn uống để tránh giữ nước.

- Chọn nước ép trái cây nguyên chất hoặc nước khoáng giàu dinh dưỡng thay vì đồ uống có đường.

- Hãy bổ sung các thực phẩm có chứa axit gamma linolenic (GLA) như dầu hoa anh thảo buổi tối hoặc dầu hoa sao hoặc vitamin B6, giúp duy trì cân bằng nội tiết tố.

Dù đau bụng kinh dữ dội không phải là cảm giác vui vẻ nhưng các bạn không tự ý sử dụng các thuốc giảm đau liều mạnh hay thuốc tránh thai mà không có sự tư vấn của bác sĩ vì mặc dù nó giúp giảm đau ngay lập tức nhưng sẽ gây rối loạn nội tiết tố bên trong và gây ra phụ thuộc thuốc. Thể trạng mỗi bạn khác nhau, có bạn sẽ thấy đỡ đau bụng và chu kì đều hơn nhưng ở bạn khác thì lại không hợp.

Hãy thử những mẹo chữa đau bụng kinh tại nhà đơn giản, khoa học để tạm biệt những cơn đau bụng kinh khó chịu hàng tháng. Tham khảo thêm các tư thế ngủ để giảm đau bụng kinh nhanh chóng giúp vượt qua "ngày đèn đỏ" dễ chịu hơn nhiều nhé.