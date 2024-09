Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, môi trường sống và chăm sóc tại Mái ấm Hoa Hồng đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn và bảo vệ trẻ em. Sự thiếu hụt về số lượng nhân viên chăm sóc, với 15 người chăm sóc 85 trẻ, đặc biệt là những nhóm tuổi nhỏ cần được quan tâm đặc biệt, dễ dẫn đến quá tải cho nhân viên và tăng nguy cơ xảy ra các hành vi bạo hành, lạm dụng do thiếu kỹ năng, kiến thức, hoặc do căng thẳng trong công việc.

Từ đó nhận thấy, để chăm sóc tốt cho trẻ tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội, người chăm sóc cần có cả tình thương với trẻ lẫn kỹ năng chăm sóc - giáo dục trẻ, đặc biệt là kỹ năng quản lý hành vi, kiểm soát cảm xúc và kỹ thuật xử lý tình huống khi trẻ có hành vi khó khăn.