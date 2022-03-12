Vitamin E giúp bảo vệ cơ thể phụ nữ khỏi những nỗi lo về sức khỏe và duy trì nhan sắc

Khi chất béo bị oxy hóa, nó chuyển hóa thành lipid peroxide là chất gây lão hóa da, làm xuất hiện các đốm đồi mồi và nếp nhăn cònảnh hưởng đến động mạch và các bệnh liên quan đến lối sống.

Vitamin E là một trong những loại vitamin tan trong dầu, có chức năng chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể.

Hơn nữa, vitamin E còn có chức năng điều hòa cân bằng nội tiết tố và các chức năng sinh lý, ổn định thần kinh tự chủ, ngăn chặn các rối loạn sinh lý, rối loạn mãn kinh và mất cân bằng tự chủ.

Các chất ngăn cản quá trình oxy hóa ngoài vitamin E còn có vitamin A và C và khi các chất này cùng kết hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu quả tuyệt vời.

Không chỉ vậy vitamin E nó còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, phòng chống các bệnh như đau vai, đau khớp, nhức đầu, đau lưng, nhiễm lạnh.

Vitamin E được còn được mệnh danh "vitamin giúp trẻ hóa" vì nó giúp phụ nữ ngăn chặn những phiền muộn về sức khỏe và sắc đẹp.

Làm thế nào để bổ sung vitamin E một cách hiệu quả?

Vitamin E có hiệu quả hơn khi dùng cùng với Vitamin A và Vitamin C vì các chất này có cùng đặc tính chống oxy hóa, thay vì chỉ dùng mỗi vitamin E.

Vitamin E được hấp thụ và vận chuyển bởi các tế bào protein hình cầu (chylomicrons) trong cơ thể, vì vậy nếu cơ thể bạn đang thiếu protein vitamin E mà bạn uống có thể sẽ bị lãng phí.

Theo “Tiêu chuẩn ăn uống” xuất bản 2015 về lượng tiêu thụ dinh dưỡng được đề xuất thì lượng vitamin E tiêu thụ hàng ngày ở mức 6,5 mg đối với nam trên 18 tuổi và 6,0 mg đối với nữ trên 18 tuổi.

Theo Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng toàn quốc vào năm 2015, lượng vitamin E tiêu thụ trung bình hàng ngày là 6,9 mg đối với nam và 6,4 mg đối với nữ, nghĩa là cao hơn so với tiêu chuẩn ăn uống thông thường của người Nhật.

Nếu lượng chất đạm và chất béo nạp vào ít thì tỷ lệ hấp thu vitamin E cũng sẽ thấp ngay cả khi bạn cung cấp lượng vitamin E vượt quá giá trị tiêu chuẩn đã đề xuất.

Hãy cùng bổ sung protein và chất béo cùng với thực phẩm chứa vitamin E có trong hạnh nhân, bơ, lươn,…để cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn!

Tổng kết

Việc kết hợp hiệu quả vitamin E vào chế độ ăn uống sẽ ngăn ngừa các vấn đề về da, mất cân bằng nội tiết tố, lão hóa, các bệnh liên quan đến lối sống, đồng thời giúp phụ nữ giữ gìn được sức khỏe và sự trẻ trung.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Select Pharmacy