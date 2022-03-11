Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra

Sức khỏe 11/03/2022 14:30

Một số đêm, bạn trằn trọc trở mình để có đủ thoải mái đi vào giấc ngủ. Đối với một vài người có thể kiệt sức đến mức gần như không thể chợp mắt nổi dù đã rất buồn ngủ. Hãy cùng tìm hiểu để biết bạn nên giải quyết như thế nào khi chọn tư thế ngủ nhé. 

Trong khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi ngủ gật sai cách là đau cổ hoặc cột sống, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ngủ ở một tư thế cụ thể thực sự có thể làm tổn thương trái tim của bạn. Hãy cùng tìm hiểu để biết bạn nên giải quyết như thế nào khi chọn tư thế ngủ nhé. 

Nghiên cứu cho thấy rằng ngủ nghiêng về bên trái có thể gây hại cho tim của bạn

Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra - Ảnh 1
Nguồn ảnh: Shutterstock

Theo tờ Heathline, trong khi nghiên cứu về chủ đề này vẫn còn thiếu, một số nhà khoa học đã khám phá việc ngủ ở các tư thế khác nhau có thể ảnh hưởng đến tim của bạn như thế nào. Một nghiên cứu như vậy được thực hiện vào năm 1997 đã kiểm tra 40 đối tượng — 18 người trong số họ đã được chẩn đoán mắc bệnh tim và 22 người được coi là khỏe mạnh — nghiên cứu sử dụng điện tâm đồ (ECG) để theo dõi hoạt động điện trong tim khi họ chuyển đổi giữa tư thế nằm ngửa khi ngủ. Kết quả cho thấy những người tham gia ngủ nghiêng về bên trái có những thay đổi đáng kể nhất đối với xếp hạng ECG của họ khi nghỉ ngơi. 

Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra những tác động vật lý lên tim khi bạn ngủ nghiêng về bên trái

Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu riêng biệt được thực hiện vào năm 2018 cũng sử dụng ECG để theo dõi dữ liệu tim từ 9 đối tượng. Tương tự như nghiên cứu năm 1997, kết quả cũng cho thấy những người tham gia ngủ nghiêng về bên trái có những thay đổi đáng kể trong hoạt động điện của tim. Nhưng trong nghiên cứu này, một kỹ thuật hình ảnh được gọi là vectorcardiography cũng cho thấy tim quay và dịch chuyển khi ở vị trí đó, điều mà các nhà nghiên cứu cho biết có thể giải thích những thay đổi được ghi lại.

Để so sánh, hầu như không có thay đổi điện tâm đồ nào được ghi lại trong khi những người tham gia ngủ nghiêng về bên phải. Hình ảnh cho thấy một lớp mô mỏng giữa phổi được gọi là trung thất thực sự đã giữ tim an toàn ở vị trí trong khi ngủ theo hướng bên phải.

Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu đều nhanh chóng kết luận rằng sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn về vị trí ngủ có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động tổng thể của tim. Và trong khi một số bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh suy tim sung huyết đã báo cáo tình trạng khó thở hoặc khó chịu khi ngủ nghiêng về bên trái, không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc ngủ nghiêng về bên trái có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh tim nếu không kèm thêm một điều kiện nào đó. 

Một số chuyên gia khác về giấc ngủ thực sự cho rằng ngủ nghiêng về bên trái có thể giúp máu lưu thông đến tim trong một số trường hợp

Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra - Ảnh 3
Nguồn ảnh : iStock

Mặt khác, một số chuyên gia khẳng định rằng ngủ nghiêng về bên trái không có hại mà thực sự có thể giúp ích cho chức năng của tim. Theo W. Christopher Winter, giám đốc y tế của Trung tâm Y học Giấc ngủ Bệnh viện Martha Jefferson ở Charlottesville, Virginia, cho rằng ngủ nghiêng bên trái có liên quan đến cách máu lưu thông.

Vì máu đổ về tim thông qua tâm nhĩ phải ở bên phải của cơ thể, nên việc bạn nằm nghiêng về bên phải khi ngủ có thể gây ra áp lực lên các mạch máu chính nuôi cơ quan này. Tuy nhiên, "ngủ nghiêng về bên trái được cho là có khả năng làm tăng lưu lượng máu trở về tim", Winter nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn năm 2016.

Các bác sĩ cho biết một số người mắc các bệnh về tim có thể muốn tránh nằm ngửa hoặc nghiêng trái khi ngủ

Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra - Ảnh 4
Nguồn ảnh : iStock

Tất nhiên, lời khuyên về tư thế ngủ sẽ khác đối với những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Trong khi tất cả các khuyến nghị nên đến từ bác sĩ của bạn trong những trường hợp có bệnh về tim thì một số bác sĩ ủng hộ ý kiến ​​rằng tránh ngủ nghiêng bên trái vào ban đêm có thể có lợi.

Những người đã bị suy tim hoặc các bệnh tim khác nên ngủ nghiêng về bên phải bất cứ khi nào có thể. Ngủ nghiêng về bên phải giúp tim nghỉ ngơi tại chỗ với sự trợ giúp từ trung thất, ngăn ngừa sự gián đoạn của dòng điện trong tim. Điều này sẽ giúp tránh các vấn đề về hô hấp và cảm giác khó chịu khi ngủ.

Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng việc nằm ngửa có thể tạo ra một vấn đề khác, nói rằng tư thế này "có thể làm trầm trọng thêm chứng ngưng thở khi ngủ và những người bị ngưng thở khi ngủ có nhiều khả năng bị bệnh tim hơn." Thay vì nằm sấp gây đau lưng, các chuyên gia khuyên bạn nên ngủ ngửa và kê cao đầu bằng gối, giúp thúc đẩy quá trình thở dễ dàng hơn và giảm áp lực cho tim.

Ngủ ở tư thế này bạn sẽ vô tình tự đưa mình vào 'hố tử thần' vì những tác động tiêu cực đến tim mà ít ai nhận ra - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Theo Bestlife

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