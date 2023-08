Cơ quan BHXH: Sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động mắc COVID-19

Hiện nay, người lao động mắc COVID-19 đa số đều được điều trị tại nhà nên chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly, do chính quyền địa phương hoặc trạm y tế xã cấp, vốn không đủ tiêu chuẩn để làm cơ sở đề nghị hưởng BHXH. Bởi theo quy định hiện hành, giấy chứng nhận này phải do các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, dẫn tin từ báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc công nhận 7 loại giấy tờ (gồm: 1- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; 2- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; 3- Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; 4- Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, Tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp; 5- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà; 6- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; 7- Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến) có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, để cơ quan BHXH có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19.