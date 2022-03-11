Cơ quan BHXH: Sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động mắc COVID-19

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, cơ quan BHXH các cấp đã cải cách hành chính, rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng nhất chế độ BHXH cho người lao động là F0 điều trị tại nhà.
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Hiện nay, người lao động mắc COVID-19 đa số đều được điều trị tại nhà nên chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly, do chính quyền địa phương hoặc trạm y tế xã cấp, vốn không đủ tiêu chuẩn để làm cơ sở đề nghị hưởng BHXH. Bởi theo quy định hiện hành, giấy chứng nhận này phải do các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện.
Liên quan đến vấn đề này, dẫn tin từ báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc công nhận 7 loại giấy tờ (gồm: 1- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; 2- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; 3- Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; 4- Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, Tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp; 5- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà; 6- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; 7- Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến) có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, để cơ quan BHXH có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19.
Trao đổi nhanh với PV TTXVN về quan điểm của Bảo hiểm xã hội đối với đề xuất của Bộ Y tế, Ông Lê Hùng Sơn Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết. Nhằm chia sẻ khó khăn của người lao động, BHXH Việt Nam đã chủ động gửi văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Y tế có giải pháp xử lý các vướng mắc nêu trên. Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết về việc công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị. Bao gồm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, để cơ quan BHXH có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19.
Trong trường hợp không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền để Bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ này vào Thông tư sửa đổi. Đông thời, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
Để tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng nhất chế độ BHXH cho người lao động bị F0 ngay khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan BHXH các cấp được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan nhằm giải quyết nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động chưa có tài khoản cá nhân nên khẩn trương mở tài khoản. Cơ quan BHXH sẽ chuyển thẳng tiền hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau vào tài khoản của người lao động khi có hướng dẫn cụ thể theo quy định.
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