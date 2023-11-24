Sarah Lee nói với Fox News Digital: “Nhiều người cho biết thời tiết lạnh hơn dường như khiến cơ thể đau nhức và đau khớp hơn, đặc biệt là những người bị viêm khớp. Mặc dù nghiên cứu y học đã được tiến hành về chủ đề này, nhưng nhìn chung có rất ít bằng chứng chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa thời tiết lạnh hơn và đau cơ xương".

Sarah Lee, bác sĩ y khoa, bác sĩ cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland – Cơ sở Midtown ở Thành phố Baltimore, Maryland, đồng thời là giảng viên tại Trường Đại học Maryland, cho biết có quan niệm rằng thời tiết ảnh hưởng đến chứng đau cơ xương khớp mãn tính.

Có giả thuyết cho rằng khi áp suất khí quyển giảm vào mùa đông lạnh giá, gân và cơ của cơ thể có thể giãn ra trong không gian khớp chật hẹp, điều này có thể dẫn đến cơn đau khớp bùng phát, cô nói.

Cô cho biết, điều này là do khó đo lường mức độ đau do tính chất chủ quan của mức độ nghiêm trọng cũng như nhiều biến số của thời tiết bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.

Ảnh minh họa: Internet

Vì sao đau nhức xương khớp vào mùa lạnh?

Ryan A. Harrell, Tiến sĩ - bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Novant Health Orthopaedics & Sports Medicine ở Supply, Bắc Carolina, người chuyên về các bệnh khớp ở hông và đầu gối, cho biết rằng nếu bạn cảm thấy đau nhức nhiều hơn trong thời gian này trong năm, bạn không đơn độc.

Ông nói: “Thời tiết lạnh và mưa có liên quan đến tình trạng cứng khớp và đau nhức".

Theo Tiến sĩ Harrell, mặc dù nghiên cứu vẫn đang được thực hiện về chủ đề này, nhưng theo Tiến sĩ Harrell, dưới đây là một số lý thuyết tiềm năng giải thích tại sao thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng đến khớp và làm tăng cơn đau.

Chất lỏng hoạt dịch dày lên

Tiến sĩ Harrell giải thích, chất lỏng hoạt dịch là một siêu lọc từ huyết tương, và chứa các protein có nguồn gốc từ huyết tương và protein được sản xuất bởi các tế bào trong các mô khớp. Vai trò của chất lỏng hoạt dịch là vừa là bôi trơn vừa là đệm cho khớp.

“Ở nhiệt độ lạnh hơn, người ta tin rằng chất lỏng hoạt dịch dày lên và trở nên ít nhớt hơn", Tiến sĩ Harrell nói với Fox New Digital, điều này dẫn đến ít đệm và bôi trơn hơn, dẫn đến cơ khớp cứng và đau.

Ảnh minh họa: Internet

Co thắt mạch máu

Nhiệt độ gây ra sự co thắt của các mạch máu đảm bảo nhiệt độ cơ thể. “Sự co thắt mạch máu làm giảm lưu lượng máu đến cơ và khớp. Sự giảm lưu thông máu này có thể khiến các khớp dễ bị đau và cứng khớp hơn", Tiến sĩ Harrell cho biết.

Áp suất khí quyển giảm

Tiến sĩ Harrell cho biết dường như có mối liên hệ giữa việc giảm áp suất khí quyển và chứng đau nhức khớp - một số người nhạy cảm hơn với những thay đổi về áp suất khí quyển khi thời tiết lạnh và mưa.

Ông lưu ý: “Việc giảm áp suất khí quyển dẫn đến sự giãn nở của các mô, chẳng hạn như cơ và gân, dẫn đến tăng cảm giác đau ở những không gian hạn chế như khớp".

Tăng độ nhạy cảm thần kinh

Những người bị đau khớp hoặc viêm khớp vốn có dây thần kinh nhạy cảm. Ông nói, sụn bị mòn trong bệnh viêm khớp sẽ làm lộ ra nhiều dây thần kinh nhạy cảm hơn.

Tiến sĩ Harrell nói với Fox News Digital: “Thời tiết lạnh khiến các dây thần kinh này trở nên quá mẫn cảm, dẫn đến cơn đau tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Độ ẩm cao hơn

Tiến sĩ Harrell cho biết dường như có mối liên hệ giữa cơ xương khớp với độ ẩm cao hơn và với nhiệt độ lạnh, vì có thể gây hại nhiều hơn cho các tế bào xương và sụn trong khớp.

Không vận động

Tiến sĩ Harrell cho biết, việc giảm hoạt động trong những tháng mùa đông dẫn đến giảm lưu lượng máu đến khớp làm cứng khớp. Điều này có thể dẫn đến cơn đau cơ xương khớp tăng lên.

Làm thế nào để ngăn ngừa chứng đau cơ xương khớp vào mùa đông?

Duy trì thói quen lành mạnh

Để giải quyết những cơn đau nhức này, Tiến sĩ Sarah Lee thuộc Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết mọi người nên thường xuyên tiếp tục các thói quen lành mạnh, bao gồm ngủ ngon và ăn chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước

Có thể dự đoán rằng việc nhớ uống nước và uống nước đầy đủ khi thời tiết nắng nóng sẽ dễ dàng hơn nhưng việc uống đủ nước cũng quan trọng không kém trong mùa đông.

Cô lưu ý: “Mất nước có liên quan đến việc khớp cứng lại và có thể làm cho cơn đau khớp trở nên tồi tệ hơn”.

Giữ nguyên sự vận động

Nên tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ để kéo giãn và thả lỏng các khớp. Tiến sĩ Lee cho biết: “Điều này cũng giúp xây dựng sức mạnh của xương theo thời gian và ngăn ngừa chứng đau cơ xương mãn tính”.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tâm trạng

Tiến sĩ Harrell của Novant Health Orthopedics & Sports Medicine cho biết tinh thần thoải mái có liên quan đến việc giảm đau, như đã được chứng minh sau phẫu thuật thay khớp.

Ông nói: “Tìm kiếm các hoạt động cải thiện tâm trạng và khiến bản thân vui vẻ trong những tháng mùa đông lạnh giá có thể giúp giảm bớt phần nào sự đau cơ xương khớp".

Giữ ấm

Tiến sĩ Harrell cho biết, việc giữ ấm có thể ngăn chặn một số yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng đau khớp do nhiệt độ lạnh gây ra.

Ông nói: “Điều này bao gồm mặc quần áo ấm và mặc nhiều lớp. Dùng chăn điện, đệm sưởi, tắm nước ấm và tăng nhiệt độ trong xe hơi hoặc nhà ở”.