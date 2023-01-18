Ung thư ruột: Số lần vào nhà vệ sinh có thể báo hiệu căn bệnh chết người!

Sức khỏe 18/01/2023 17:00

Ruột là một phần không thể thiếu trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó là một ống cơ rỗng, nằm ở phần dưới của ống tiêu hóa đi từ dạ dày đến hậu môn.

Chức năng cơ bản của ruột là tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng vào máu, sau đó xử lý và loại bỏ chất thải mà cơ thể không sử dụng được.

Ung thư ruột: Số lần vào nhà vệ sinh có thể báo hiệu căn bệnh chết người! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cho biết, Ung thư ruột xảy ra khi các tế bào trong ruột già bắt đầu phát triển không kiểm soát được. Nó còn được gọi là ung thư ruột kết tùy thuộc vào nơi ung thư bắt đầu. Mặc dù các triệu chứng của ung thư ruột có thể không rõ ràng trong giai đoạn đầu, nhưng có thể có một số dấu hiệu giúp bạn phát hiện bệnh kịp thời.

Tần suất đi tiêu của bạn như thế nào?

Ung thư ruột: Số lần vào nhà vệ sinh có thể báo hiệu căn bệnh chết người! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Belinda Griffiths, bác sĩ đa khoa của Phòng khám Phố Fleet, “gần như tất cả những người bị ung thư ruột” đều “đi tiêu thường xuyên hơn”, tờ Express.co.uk đưa tin.

Mặc dù không có số lần đi đại tiện 'bình thường', vì có thể từ ba lần một ngày đến ba lần một tuần, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư ruột thấy mình đi vệ sinh thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các lần đi tiêu thường xuyên đều là dấu hiệu của ung thư ruột. Thay vào đó, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang ăn nhiều chất xơ hoặc ngũ cốc nguyên hạt hơn bình thường, theo tờ Mayo Clinic.

Những thay đổi trong thói quen đại tiện và dấu hiệu trong phân bạn cần lưu ý

Ung thư ruột: Số lần vào nhà vệ sinh có thể báo hiệu căn bệnh chết người! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải coi chừng những thay đổi trong thói quen đại tiện. NHS cho biết điều này bao gồm việc bạn phải đi đại tiện nhiều hơn và phân của bạn cũng có thể trở nên lỏng hơn.

Hơn nữa, bạncó thể thấy máu dai dẳng trong phân của bạn mà không có lý do rõ ràng hoặc có liên quan đến sự thay đổi thói quen đại tiện, theo cơ thể sức khỏe.

Những dấu hiệu ung thư ruột khác bạn không nên bỏ qua

NHS cũng lưu ý rằng đau bụng dưới dai dẳng, đầy hơi hoặc khó chịu có thể là các dấu hiệu khác của ung thư ruột. Cơ quan sức khỏe cho biết những điều này luôn do ăn uống gây ra và có thể liên quan đến việc chán ăn hoặc giảm cân đáng kể không chủ ý.

Không nhất thiết là ung thư - các triệu chứng có thể chỉ ra các vấn đề sức khỏe khác

Ung thư ruột: Số lần vào nhà vệ sinh có thể báo hiệu căn bệnh chết người! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề sức khỏe khác có thể gây ra các triệu chứng tương tự như ung thư ruột. Bao gồm các:

- máu trong phân khi đi kèm với đau hoặc nhức có thể thành đống (trĩ)

- thay đổi thói quen đại tiện hoặc đau bụng cũng có thể là kết quả của chế độ ăn uống của bạn

- thay đổi thói quen đại tiện thành đi ngoài ít hơn, phân cứng hơn, thường không phải do bất kỳ tình trạng nghiêm trọng nào gây ra

Phát hiện kịp thời là chìa khóa cứu mạng

Phát hiện sớm và kịp thời các bệnh mạn tính là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh tiến triển và trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến ung thư ruột, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra trực tràng kỹ thuật số (DRE) và kiểm tra bụng của bạn.

Theo NHS, bác sĩ cũng có thể kiểm tra máu của bạn để xem bạn có bị thiếu máu do thiếu sắt hay không.

Cơ quan y tế cho biết, mặc dù hầu hết những người bị ung thư ruột không có triệu chứng thiếu máu, nhưng họ có thể thiếu sắt do chảy máu do ung thư.

Một cuộc kiểm tra đơn giản được gọi là soi đại tràng sigma linh hoạt, hoặc nội soi đại tràng hoặc chụp cắt lớp vi tính CT có thể được sử dụng để phát hiện ung thư ruột. Hơn nữa, chụp CT và MRI cũng có thể giúp chẩn đoán bệnh.

Ai có nguy cơ cao hơn?

Khi bạn già đi, khả năng mắc bất kỳ bệnh ung thư nào của bạn có thể tăng lên.

Ung thư ruột: Số lần vào nhà vệ sinh có thể báo hiệu căn bệnh chết người! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến ung thư ruột, Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết các yếu tố bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình, béo phì, thói quen ăn uống không lành mạnh, ít hoạt động thể chất, hút thuốc và uống rượu có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh.

Nếu bạn có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như tiểu đường, sỏi mật và bệnh to cực, thì một lần nữa bạn có thể dễ mắc bệnh.

Hãy chắc chắn rằng bạn đi kiểm tra và sàng lọc thường xuyên để tránh chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

Theo Times of India

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