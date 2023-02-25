Nhưng khi nào bạn nên bắt đầu lo lắng? Ho dai dẳng, liên tục có nghĩa là một cái gì đó nghiêm trọng hơn? Nó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi không?

Mùa đông có thể gây ra một số bệnh tật và nhiễm trùng, cảm lạnh thông thường, cúm và bây giờ là COVID. Đối với hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, 'ho' là một triệu chứng phổ biến đến rồi đi hoặc kéo dài hàng tuần, đôi khi thậm chí hàng tháng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), "những người khác nhau có các triệu chứng khác nhau đối với bệnh ung thư phổi. Một số người có các triệu chứng liên quan đến phổi. Một số người bị ung thư phổi đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể (di căn) có các triệu chứng cụ thể cho bộ phận đó của cơ thể."

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Tuy nhiên, theo cơ quan y tế, một số triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư phổi như sau:

- Ho

- Đau ngực

- Hụt hơi

- Ho ra máu

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

Làm thế nào để biết ho có phải là dấu hiệu của ung thư phổi?

Mặc dù ho là một trong những triệu chứng hàng đầu của ung thư phổi, nhưng nó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh tật và nhiễm trùng khác, đặc biệt trong thời tiết lạnh tê tái, các loại virus đường hô hấp phát triển mạnh khiến nhiều người hoang mang.

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Tuy nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh, không nên coi thường chứng ho kéo dài không biến mất sau ba tuần. Một người nên đi khám bác sĩ, vì nó có thể hướng tới ung thư phổi.

Hơn nữa, nếu ho kèm theo đau nhức, đó có thể là dấu hiệu đáng lo ngại và bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa phổi ngay lập tức.

Ho ra máu không nên bỏ qua

Phòng khám Mayo giải thích, "ung thư phổi có thể gây chảy máu trong đường thở, khiến bạn ho ra máu."

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Thông thường, trong giai đoạn 1 của bệnh ung thư phổi, người bệnh thường không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, khi ho ra máu hoặc đờm dính máu có thể là một dấu hiệu phổ biến và cũng có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng.

Các nguyên nhân khác gây ho dai dẳng

Ho dai dẳng, mãn tính là ho kéo dài 8 tuần hoặc lâu hơn. Nó thường có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tuy nhiên, bên cạnh ung thư phổi, có thể có một số lý do đằng sau cơn ho kéo dài. Theo Mayo Clinic, đây là một số nguyên nhân gây ho mãn tính:

- Chảy dịch mũi sau

- Suyễn

- Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

- Nhiễm trùng

- Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

- Thuốc huyết áp

Bước tiếp theo nên làm gì

Một số triệu chứng liên quan đến ung thư phổi cũng có thể xảy ra với các bệnh khác, đó là lý do tại sao CDC khuyên bạn nên nói chuyện với bác sĩ, họ có thể giúp tìm ra nguyên nhân.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ triệu chứng chính nào của bệnh ung thư phổi hoặc bất kỳ triệu chứng nào ít phổ biến hơn, NHS cũng khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ gia đình.

Hiểu rủi ro của bệnh

Cơ quan y tế Vương quốc Anh cho biết, "Hầu hết các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc, mặc dù những người chưa bao giờ hút thuốc cũng có thể mắc bệnh này."

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Điều đó nói rằng, trong khi hút thuốc lá có thể là 'yếu tố nguy cơ lớn nhất duy nhất' đối với bệnh ung thư phổi, thì các yếu tố khác như là người hút thuốc thụ động hoặc thụ động, tiếp xúc với khí radon, amiăng và các chất gây ung thư khác, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh có thể gây ra ung thư phổi.

Tốt nhất bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ để tránh khả năng mắc ung thư giai đoạn nặng và có hướng điều trị thích hợp nhất.

Theo times of India