Thực tế, tất cả các vấn đề về cân bằng không liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư phổi. Tuy nhiên, một số cũng có thể liên quan đến chấn thương đầu, đau nửa đầu và tổn thương dây thần kinh ở chân.

Ung thư phổi rất khó chẩn đoán cho đến khi căn bệnh chuyển sang giai đoạn cuối hoặc trở nên di căn và lây lan sang các bộ phận cơ thể khác. Vào thời điểm bắt đầu nhận thấy các triệu chứng, tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Ở giai đoạn sau, ung thư phổi có thể xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, đau đầu và ho; và những triệu chứng này thường khiến anh ấy nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh cúm thông thường, đau nửa đầu hoặc thậm chí tắc nghẽn thường xuyên.

Tuy nhiên, một số triệu chứng có thể xuất hiện trong cách bạn đi bộ. Vậy nên, bạn cần để ý và nhận biết nhanh chóng để đến bệnh viện khám ngay lập tức.

Các triệu chứng chưa biết của ung thư phổi

Các triệu chứng ung thư phổi vốn biểu hiện như tai biến về đường hô hấp. Tuy nhiên, theo WebMD, một số dấu hiệu có thể xuất hiện khi bạn đang đi bộ. Bệnh nhân có thể gặp khó khăn khi cố gắng giữ thăng bằng và điều này được chẩn đoán là một dạng ung thư phổi ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm duy trì chuyển động của cơ bắp. Do đó, khi các chức năng bình thường của nó bị ảnh hưởng, người ta có thể bị mất thăng bằng và không ổn định. Thậm chí, bạn cũng có thể bị chóng mặt. Ung thư phổi tế bào nhỏ, được biết là tấn công hệ thần kinh, có liên quan đến các vấn đề về thăng bằng vì nó ảnh hưởng đến cách hoạt động của cơ bắp. Một người có thể cảm thấy chóng mặt khi đi bộ và cũng có thể gặp khó khăn khi cố gắng đứng dậy.

Có phải tất cả các vấn đề về thăng bằng đều liên quan đến ung thư phổi?

Thực tế, tất cả các vấn đề về thăng bằng không liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư phổi. Một số cũng có thể liên quan đến chấn thương đầu, đau nửa đầu và tổn thương dây thần kinh ở chân,...

Trong trường hợp ung thư phổi, nếu những vấn đề về thăng bằng này đi kèm với khó thở, thay đổi nhỏ trong giọng nói, đau ngực hoặc khó thở thì việc nhạn biết là cực kì quan trọng.

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