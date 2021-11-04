Ung thư phổi: Chú ý đến triệu chứng ban đầu này trong khi bạn đang đi bộ

Sức khỏe 04/11/2021 19:42

Thực tế, tất cả các vấn đề về cân bằng không liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư phổi. Tuy nhiên, một số cũng có thể liên quan đến chấn thương đầu, đau nửa đầu và tổn thương dây thần kinh ở chân.

Ung thư phổi rất khó chẩn đoán cho đến khi căn bệnh chuyển sang giai đoạn cuối hoặc trở nên di căn và lây lan sang các bộ phận cơ thể khác. Vào thời điểm bắt đầu nhận thấy các triệu chứng, tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Ở giai đoạn sau, ung thư phổi có thể xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, đau đầu và ho; và những triệu chứng này thường khiến anh ấy nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh cúm thông thường, đau nửa đầu hoặc thậm chí tắc nghẽn thường xuyên. 

Tuy nhiên, một số triệu chứng có thể xuất hiện trong cách bạn đi bộ. Vậy nên, bạn cần để ý và nhận biết nhanh chóng để đến bệnh viện khám ngay lập tức.

ung thu phoi

Các triệu chứng chưa biết của ung thư phổi

Các triệu chứng ung thư phổi vốn biểu hiện như tai biến về đường hô hấp. Tuy nhiên, theo WebMD, một số dấu hiệu có thể xuất hiện khi bạn đang đi bộ. Bệnh nhân có thể gặp khó khăn khi cố gắng giữ thăng bằng và điều này được chẩn đoán là một dạng ung thư phổi ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm duy trì chuyển động của cơ bắp. Do đó, khi các chức năng bình thường của nó bị ảnh hưởng, người ta có thể bị mất thăng bằng và không ổn định. Thậm chí, bạn cũng có thể bị chóng mặt. Ung thư phổi tế bào nhỏ, được biết là tấn công hệ thần kinh, có liên quan đến các vấn đề về thăng bằng vì nó ảnh hưởng đến cách hoạt động của cơ bắp. Một người có thể cảm thấy chóng mặt khi đi bộ và cũng có thể gặp khó khăn khi cố gắng đứng dậy.

ung thu phoi 1

Có phải tất cả các vấn đề về thăng bằng đều liên quan đến ung thư phổi?

Thực tế, tất cả các vấn đề về thăng bằng không liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư phổi. Một số cũng có thể liên quan đến chấn thương đầu, đau nửa đầu và tổn thương dây thần kinh ở chân,...

Trong trường hợp ung thư phổi, nếu những vấn đề về thăng bằng này đi kèm với khó thở, thay đổi nhỏ trong giọng nói, đau ngực hoặc khó thở thì việc nhạn biết là cực kì quan trọng.

Phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng, Điện Biên chỉ đạo 'hoả tốc' cho hơn 10.000 học sinh dừng học trực tiếp

Phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng, Điện Biên chỉ đạo 'hoả tốc' cho hơn 10.000 học sinh dừng học trực tiếp

Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã quyết định cho hơn 10.000 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Ung thư phổi bí quyết giữ gìn sức khỏe chạy bộ

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 35 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 57 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm