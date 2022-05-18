Tuy lạ mà quen: Dầu ngô và những lợi ích cực tốt cho sức khỏe của bạn

Sức khỏe 18/05/2022 15:56

Dầu ngô chứa nhiều vitamin E và axit béo không bão hòa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Thành phần hóa học

Dầu ngô bao gồm 98% axit béo không bão hòa và có hàm lượng axit béo bão hòa thấp. Nó cũng chứa một lượng lớn vitamin E có tác dụng như một chất chống oxy hóa.

Các chất béo không bão hòa chính có trong dầu ngô bao gồm:

  • Axit oleic
  • Axit linolenic (LA)
  • Axit alpha Linolenic (ALA)

Axit oleic và axit linolenic thuộc họ omega-3 rất có lợi cho sức khỏe

Dầu ngô có tốt cho sức khỏe không?

Dầu ngô rất giàu vitamin E, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vitamin E giúp cho dầu giữ được sự ổn định và bảo vệ các thành phần khác không bị biến chất. Dầu ngô cũng là nguồn cung cấp axit béo cần thiết cho cơ thể, chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên nhưng lại ít axit béo bão hòa. 

Tuy lạ mà quen: Dầu ngô và những lợi ích cực tốt cho sức khỏe của bạn - Ảnh 1

Có nên tiêu thu dầu ngô không?

Axit linolenic có trong dầu ngô có hiệu quả đối với cơ thể như sau:

  • Tăng cường sức khỏe da
  • Tăng tính hoàn thiện của màng tế bào
  • Tăng cường hệ miễn dịch
  • Tổng hợp các eicosanoid cần thiết cho chức năng tim mạch, chức năng thận và phòng chống một số bệnh

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố ở Venezuela cho thấy rằng bổ sung dầu ngô trong chế độ ăn uống có thể làm tăng khả năng hấp thụ các axit béo khác và các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo như vitamin A và D.

Một số nghiên cứu cũng đã chứng minh hiệu quả của dầu ngô trong việc giảm mức cholesterol trong máu, đặc biệt là cholesterol xấu. Có thêm bằng chứng cho thấy nó rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển thần kinh ở trẻ em.

Có chọn dầu ngô thay thế cho dầu ăn thông thường không?

Giàu vitamin E và axit béo không bão hòa, dầu ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện sức khỏe của bạn. 

Nhưng đừng quên rằng tiêu thụ quá nhiều dầu là không tốt. Vì nó là một sản phẩm có hàm lượng calo cao, vì vậy bạn nên cân nhắc khi sử dụng bất cứ loại dầu nào trong chế đồ ăn hằng ngày của mình.

Theo Step To Health

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