Vị chua luôn mang đến sự kích thích tiêu hóa và thèm ăn của chúng ta, đặc biệt là vào mùa hè, một số món ăn kèm như dưa muối rất được ưa chuộng. Vì thời tiết mùa hè khá nóng nực nên nhiều người thường không có tâm trạng để làm một bữa tối, vì thế một số món ăn kèm đơn giản như dưa muối sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng đối với những chị em bị viêm nhiễm phụ khoa thì càng phải chú ý ăn ít các loại đồ chua này, vì những đồ ngâm chua này có chứa nhiều chất methyl nitrite, ở một mức độ nhất định có thể gây ung thư, đồng thời còn làm tình trạng bệnh của chị em trở nên trầm trọng hơn.

Biên tập viên nhận thấy rằng nhiều phụ nữ xung quanh rất thích ăn cay, nhưng sau khi đồ cay đó vào cơ thể chúng ta sẽ khiến cơ thể rối loạn bài tiết và làm trầm trọng thêm vấn đề viêm nhiễm. Các thực phẩm cay nóng như ớt rất dễ gây ra các đợt viêm nhiễm lặp đi lặp lại trên cơ thể. Đối với phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa lại càng phải cố gắng tránh ăn một số thức ăn cay nóng hoặc kích thích đường ruột như thế này.

Hải sản

Hải sản cũng giống như đồ ăn cay. Trong hải sản có chứa một số thành phần đặc biệt dễ dẫn đến dị ứng ở người nên khi cơ thể bị viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh khác nếu ăn quá nhiều hải sản sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng cảm giác ngứa ngáy do viêm nhiễm, và sẽ dẫn đến các đợt viêm nhiễm phụ khoa tái phát nhiều lần.

Đồ ăn lạnh

Hiện nay nhiệt độ ngoài trời ngày càng nóng vì vậy đa số mọi người thường có xu hướng thích ăn các món ăn lạnh để giải tỏa cơn nóng. Tuy nhiên đồ ăn lạnh rất không hợp với phụ nữ, nếu chị em thường xuyên ăn đồ ăn lạnh sẽ dễ dẫn đến việc khí hàn rất dễ xâm nhập vào cơ thể và việc lưu thông máu trong tử cung không được lưu thông tốt, sẽ không tốt cho các bệnh phụ khoa.

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