Tưởng chừng toàn là thói quen tốt nhưng chúng có thể tác động cực xấu đến sức khỏe của bạn, đặc biệt phụ nữ sẽ luôn ái ngại điều cuối cùng

Những thói quen mà bạn cho là tốt có thể không tốt cho sức khỏe của cơ thể bạn.

Mặc dù đi xe đạp có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng nó không tốt cho việc tạo ra xương chắc khỏe, trên thực tế, nó có thể gây hại cho chúng.

Khi đạp xe, bạn đang ngồi xuống, và đây không phải là một hoạt động thể chất có "sức nặng". Mặc dù bạn có cảm giác như đang sử dụng chân của mình một cách tích cực, nhưng lực bạn đặt lên bàn đạp không được thực hiện theo cách tác động đến xương của bạn, chẳng hạn như cột sống của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đã đạp xe nhiều năm, bạn rất dễ bị gãy xương.

2. Sử dụng nước súc miệng

Các chất được sử dụng trong nước súc miệng không được thiết kế để loại bỏ vi khuẩn, chúng thực sự là một số thành phần cần thiết để tạo ra nó. Hầu hết các loại nước súc miệng đều chứa các chất có thể gây khô miệng, mang lại ít vi khuẩn và vi trùng cho miệng của bạn. Điều này gây ra hơi thở có mùi. Cố gắng mua "nước súc miệng trị liệu" không chứa bất kỳ chất nào trong số này và thay vào đó có tinh dầu bạc hà hoặc florua.

3. Ăn đậu

Đậu có một thứ gọi là chất phytates, là một loại axit cản trở quá trình sản xuất canxi. Để giữ cho xương của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta cần ăn những thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ canxi . Ăn đậu thì ngược lại, vì nó không để cơ thể chúng ta hấp thụ, dẫn đến xương yếu hơn.

Việc thiếu canxi cũng có thể khiến răng yếu hơn. Tuy nhiên, chúng ta không nên tránh ăn đậu vì chúng khá tốt cho sức khỏe. Chỉ cần ngâm chúng trong nước vài giờ trước khi nấu.

4. Ăn rau chân vịt

Rau bina thực sự có canxi, nhưng nó cũng có một thứ gọi là oxalat có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất canxi. Bạn không nên ngừng ăn rau bina mà nên kết hợp nó với các loại thực phẩm khác có chứa canxi. Ví dụ, bạn có thể trộn phô mai và rau bina để có được khoáng chất quan trọng cần thiết cho cơ thể.

5. Mặc quần áo chật

Thật đẹp khi mặc quần áo thời trang và theo xu hướng, nhưng nó không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe. Ví dụ, mặc quần jean bó có thể dẫn đến nhiễm trùng nấm men ở phụ nữ, đặc biệt nếu bạn đổ mồ hôi nhiều. Điều quan trọng là bạn phải mặc quần áo cho phép máu lưu thông khắp cơ thể.

Theo Brightside