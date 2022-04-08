Tuổi trung niên vẫn sở hữu mái tóc đen mượt mà không cần dùng hóa chất nếu biết đến 5 loại vitamin và thực phẩm "thần kỳ" sau giúp hạn chế tóc bạc cực hiệu quả mà bạn không ngờ đến

Sức khỏe 08/04/2022 13:58

Nếu bạn lo lắng dùng sản phẩm có chứa các chất hóa học để làm đen tóc sẽ ảnh hưởng xấu đến da đầu, bạn nên tham khảo những loại thực phẩm dưới đây, vừa tốt cho sức khỏe lại cực lành tính.

Tóc trắng mà chúng ta thường gọi là tóc bạc là do cơ thể thiếu sắc tố melanin. Trước khi tìm hiểu cách ngăn ngừa tóc bạc, trước tiên chúng ta hãy nghiên cứu nguyên nhân gây ra tóc bạc.

  • Về mặt sinh lý, khi chúng ta già đi, lượng sắc tố melanin trong cơ thể giảm dần.
  • Nếu tóc bạc bắt đầu xuất hiện trước tuổi 30, đây được coi là một triệu chứng của lão hóa sớm.

Thực phẩm ngăn ngừa tóc bạc

1. Thực phẩm chứa vitamin B5

Tuổi trung niên vẫn sở hữu mái tóc đen mượt mà không cần dùng hóa chất nếu biết đến 5 loại vitamin và thực phẩm 'thần kỳ' sau giúp hạn chế tóc bạc cực hiệu quả mà bạn không ngờ đến - Ảnh 1

Vitamin B5, được gọi là axit pantothenic, cần thiết cho các chức năng sau:

  • Hình thành kháng thể và cải thiện hệ thống miễn dịch
  • Làm lành vết thương
  • Ngăn ngừa tóc bạc do lão hóa sớm
  • Ngăn ngừa sự mệt mỏi
  • Cải thiện làn da và mái tóc

Tuy nhiên, không nên hấp thụ vitamin B5 nhiều hơn 6mg đối với phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Ngoài ra, nếu những người bị bệnh máu khó đông hấp thụ vitamin B5, có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, vậy nên cần điều chỉnh lượng dùng cho phù hợp với cơ thể. 

Vitamin B5 có trong các loại thực phẩm sau:

  • Gan
  • Lòng đỏ trứng
  • Bông cải xanh
  • Trái bơ
  • Sữa

2. Thực phẩm có Vitamin B1

Tuổi trung niên vẫn sở hữu mái tóc đen mượt mà không cần dùng hóa chất nếu biết đến 5 loại vitamin và thực phẩm 'thần kỳ' sau giúp hạn chế tóc bạc cực hiệu quả mà bạn không ngờ đến - Ảnh 2
Vitamin B1, còn được gọi là thiamine, là một chất cần thiết để tạo ra năng lượng từ carbohydrate. Ngoài tác dụng chuyển hóa chất béo và ngăn ngừa tóc bạc, nó còn cải thiện chức năng hệ thần kinh và tăng khả năng nhận thức.

Ăn đủ vitamin B1 có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng do bệnh tiểu đường loại 2 và cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, bệnh về mắt và thận.

Thực phẩm chứa vitamin B1 bao gồm:

  • Hạt hướng dương
  • Ngũ cốc nguyên hạt
  • Nho khô
  • Ngô
  • Măng tây
  • Quả hạch

3. Thực phẩm có Vitamin B12

Tuổi trung niên vẫn sở hữu mái tóc đen mượt mà không cần dùng hóa chất nếu biết đến 5 loại vitamin và thực phẩm 'thần kỳ' sau giúp hạn chế tóc bạc cực hiệu quả mà bạn không ngờ đến - Ảnh 3

Là một thành viên của nhóm vitamin B, B12 đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Lượng vitamin B12 lý tưởng trong một ngày ít nhất là 4mg. Nếu bạn lo lắng về vấn đề tóc bạc, vitamin B12 có thể giúp tóc bạn đen trở lại và duy trì màu tóc cũ.

Thực phẩm chứa vitamin B12 bao gồm:

  • Thịt bò
  • Thịt cừu
  • Cà rốt
  • Bông cải xanh
  • Súp lơ trắng

4. Gan

Gan là một trong những thực phẩm phân hủy hydrogen peroxide - nguyên nhân gây ra tóc bạc. Nó cũng rất giàu catalase, có tác dụng chống lại hydrogen peroxide.

Tuy nhiên, ăn gan nhiều hơn 4 lần một tháng lại có tác dụng ngược cho sức khỏe của bạn. Điều này là do lượng chất béo chuyển hóa và cholesterol cao trong gan có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

5. Trà

Trà có chứa nhiều silicon đều tốt. Silicon giúp tóc chắc khỏe và giữ màu tự nhiên. Ngoài ra, nó còn kích thích sự trao đổi chất của tế bào và làm chậm quá trình lão hóa, thúc đẩy sự hình thành của các thành mạch máu giúp lưu thông các lỗ chân lông. Tất cả những hoạt động này đều giúp ngăn ngừa bạc tóc.

Theo Step To Health

 

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