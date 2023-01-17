Triệu chứng cần chú ý của biến thể COVID mới, đặc biệt là ở trẻ em, Tết này cần thận trọng gấp đôi

Nhiều người cảm thấy khó ăn uống đủ chất trong thời gian hồi phục sau COVID 19. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng để phục hồi sức mạnh và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Nó cũng cung cấp năng lượng cần thiết để tiếp tục hoạt động bình thường.

​Khẩu vị của bạn có thể thay đổi sau COVID theo nhiều cách khác nhau:

Tiến sĩ Joydeep Ghosh, Nội khoa, Fortis khuyên: “Nếu bạn đang cảm thấy chán ăn hoặc thay đổi khẩu vị do COVID-19, thì bạn có thể làm một số điều để giúp bản thân ăn uống tốt hơn. Trong khi sự thèm ăn của bạn bị ức chế, hãy cố gắng ăn một chế độ ăn giàu protein, năng lượng cao. Đây được gọi là chế độ ăn uống bổ dưỡng. Nó đảm bảo rằng bạn có đủ dinh dưỡng để phục hồi đồng thời ngăn ngừa giảm cơ và giảm cân. Khi phục hồi từ COVID-19, một số người nhận thấy sự thay đổi về vị và khứu giác.”

Mất hoàn toàn vị giác và khứu giác trong vài tuần

Một hương vị nhạt nhẽo từ thực phẩm

Vị kim loại hoặc vị mặn từ thực phẩm

Uống nước suốt cả ngày

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Giữ nước bằng cách uống nhiều nước. Để có thêm chất dinh dưỡng, hãy uống đồ uống làm từ sữa hoặc các loại thay thế cho sữa không đường, chẳng hạn như sữa đậu nành. Mất nước toàn bộ cơ thể thường cùng tồn tại với COVID-19 và có thể là nguyên nhân cơ bản phổ biến của các tình trạng kiểu hình như tiến triển và chỉ số BMI cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Theo dõi cân nặng của bạn và tìm kiếm các dấu hiệu giảm cân, chẳng hạn như mặc quần áo rộng.

​Giữ cân nặng của bạn dưới sự kiểm tra

Những người béo phì dễ mắc bệnh tim, bệnh phổi và tiểu đường hơn những người có cân nặng bình thường, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ độc lập đối với COVID-19 nghiêm trọng. Họ cũng có nhiều khả năng phát triển hội chứng chuyển hóa, được đặc trưng bởi lượng đường trong máu kém, chất béo hoặc cả hai mức cũng như huyết áp cao tiềm ẩn.

Ảnh minh họa: Internet

“Ngay cả khi bạn thừa cân và đang cố gắng giảm cân, thì bây giờ không phải là lúc để làm điều đó. Duy trì cân nặng hiện tại cho đến khi bạn hồi phục hoàn toàn. Khi bạn đã hồi phục và cân nặng đã ổn định, bạn có thể tiếp tục chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh nêu trên,” Tiến sĩ Ghosh nói.

Ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bổ dưỡng là rất quan trọng cho sự phục hồi của bạn. Bạn nên tiếp tục ăn ngay cả khi thức ăn không có mùi vị như cũ. Chọn những món ăn hấp dẫn bạn và tiếp tục thử nghiệm những món ăn mới. Khi bạn hồi phục, sở thích về hương vị của bạn có thể thay đổi.

Ngoài ra, thường xuyên ăn các sản phẩm có nhiều beta carotene, axit ascorbic và các vitamin quan trọng khác. Để tăng cường sức đề kháng của cơ thể trước sự lây nhiễm của COVID, một số thực phẩm như nấm, cà chua, ớt chuông và các loại rau xanh như súp lơ xanh, cải bó xôi cũng là những lựa chọn lý tưởng.

Theo Times of India