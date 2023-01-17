Tuy nhiên, có nhiều cách để vượt qua sự sụt giảm này. Vì vậy, hãy ngồi dậy, ngừng ngáp và ghi lại những lời khuyên này.

Bạn đã bao giờ có cảm giác uể oải vào buổi chiều tại nơi làm việc khi bữa trưa dường như đã cách đây vài tiếng và khi đồng hồ điểm đến 3h30 chiều, bạn đang phải vật lộn để hoàn thành ngay cả những nhiệm vụ cơ bản nhất? Thôi thì chiều nay ế ẩm là một phần cuộc sống của nhiều người. Người ta cho rằng cảm giác buồn ngủ vào khoảng hai hoặc ba giờ chỉ là một phần của nhịp sinh học tự nhiên của chúng ta, đó là những thay đổi về thể chất, tinh thần và hành vi theo chu kỳ hàng ngày của chúng ta.

Sự suy sụp vào giữa buổi chiều của bạn có thể là do những gì bạn thức dậy vào buổi sáng hôm đó. Nếu không dành thời gian cho bữa sáng, bạn có nhiều khả năng cảm thấy buồn ngủ trong giai đoạn cuối của ngày làm việc. Hãy chắc chắn rằng bạn ăn một bữa sáng đầy đủ protein và ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như trứng bác trên bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt, cháo với hạnh nhân và táo hoặc sinh tố trái cây tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có nhiều thời gian vào buổi sáng hoặc không muốn ăn điều đầu tiên, bạn luôn có thể ăn sáng khi đang di chuyển, chẳng hạn như bánh mì ngũ cốc nguyên hạt chứa đầy cá hồi và phô mai kem ít béo, hoặc làm một chén nhỏ trái cây, sữa chua tự nhiên, mật ong và hạnh nhân.

2. Cắt giảm lượng carb

Carbs và chất béo có thể thúc đẩy sự sụt giảm vào buổi chiều. Nếu bạn thích khoai tây chiên hoặc bánh sandwich, mức năng lượng của bạn sẽ giảm mạnh vào giữa buổi chiều. Tuy nhiên, bạn không cần phải cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate và chất béo.

Thay vào đó, chỉ cần giảm khẩu phần ăn của bạn, ăn không quá một lượng carb yêu thích bằng một nắm tay và hạn chế lượng chất béo đó. Chất béo mất nhiều thời gian để tiêu hóa và khiến bạn cảm thấy quá no và do đó khá uể oải. Có thể ăn salad với trứng, gà tây hoặc đậu xanh.

Ảnh minh họa: Internet

Những bữa trưa ngon miệng, chống suy nhược khác bao gồm mì ống hoặc cơm làm từ lúa mì nguyên cám, ăn kèm với salad và nước sốt cà chua và dầu ô liu hoặc súp gà cho những ngày se lạnh.

3. Nghỉ ngơi một lát

Sếp của bạn có thể không đồng ý, nhưng bạn cần nghỉ ngơi. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc nghỉ giải lao thường xuyên sẽ giúp tăng năng suất làm việc và việc nghỉ giải lao từ 5 đến 15 phút thực sự có thể giúp bạn chống lại tình trạng uể oải vào buổi chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng đứng dậy và đi lại ít nhất mỗi giờ một lần trong ngày. Sau đó, trong thời gian nghỉ giải lao, hãy thực hiện một vài động tác vươn vai và hít thở sâu để tiếp thêm sinh lực và làm mới tâm trí cũng như cơ thể của bạn. Khi quay trở lại bàn làm việc, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều và có thể tạm biệt tình trạng uể oải đó.

4. Uống nhiều nước

Khi làm nhiều, bạn có thể dễ quên uống nước, nhưng tình trạng uể oải vào buổi chiều của bạn có thể là do thiếu nước. Mất nước có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, vì vậy, khi bạn cảm thấy những cơn ngáp và suy nghĩ mơ hồ liên quan đến một buổi chiều uể oải kéo đến, hãy lấy cho mình một ly và lấy cho mình một ít nước ngọt, mát.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thực sự thích hương vị của nước, có thể thêm một ít nước cốt chanh. Điều này tạo ra một thức uống thực sự sảng khoái, sảng khoái sẽ đánh thức bạn ngay lập tức. Ngoài ra, ngâm những miếng dứa trong một bình nước vào bữa trưa, sau đó khi bạn cảm thấy buồn ngủ, hãy rót cho mình một ly đồ uống có pha dứa.

5. Khởi động trí não

Khi tình trạng suy sụp vào buổi chiều ập đến, điều cuối cùng bạn muốn làm là thu hút bộ não của mình. Nhưng một nhiệm vụ vui vẻ, nhanh chóng sẽ mang lại cho các tế bào não đó một sự bùng nổ.

Ảnh minh họa: Internet

Trò chơi ô chữ, câu đố tư duy bên hoặc thậm chí là trò chơi giải đố nhanh trên điện thoại có thể giúp bạn đánh bại tình trạng sa sút. Chơi trò chơi với những người khác là tốt nhất, nhưng nếu bạn đang ở nơi làm việc, chỉ cần lặng lẽ dành năm phút để thực hiện một trong những nhiệm vụ này. Thu hút bộ não của bạn theo cách này sẽ đánh thức mức độ tập trung của bạn và tái tập trung cho bạn.

Theo Realbuzz