Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là phải kiểm tra huyết áp và lượng đường trong máu của bạn. Những người được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh nào trong hai bệnh này đều được đề nghị dùng thuốc thường xuyên.

Bệnh tiểu đường và huyết áp cao là một trong những bệnh lối sống phổ biến nhất. Cả hai tình trạng này, nếu không được giải quyết ngay lập tức có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác bao gồm đột quỵ, suy giảm thị lực, đau tim, tổn thương thận, suy tim sung huyết, sa sút trí tuệ do mạch máu và bệnh mạch máu ngoại vi.

Mặc dù dùng thuốc là quan trọng, nhưng một số loại thảo mộc hứa hẹn sẽ kiểm soát được những tình trạng này. Dưới đây là danh sách năm loại thảo mộc có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và tăng huyết áp:

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Húng quế có tác dụng kỳ diệu trong việc hạ huyết áp. Hóa chất eugenol có trong húng quế chống lại các chất làm thắt chặt các mạch máu và do đó giúp giảm huyết áp. Cách dễ nhất để tiêu thụ húng quế là thêm nó vào trà thông thường của bạn hoặc pha trà bằng cách thêm lá húng quế vào nước sôi.

Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Khi mùa đông bắt đầu, lượng tỏi tiêu thụ sẽ tự động tăng lên. Các loại thảo mộc không chỉ mang lại hương vị cho món ăn của bạn mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có khả năng hạ huyết áp bằng cách tăng oxit nitric trong cơ thể bạn. Chất này làm cho các mạch máu của bạn thư giãn và giãn ra, làm giảm huyết áp và cho phép máu lưu thông tự do.

Quế

Từ nướng bánh đến làm món cà ri, quế là một loại gia vị được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình. Loại gia vị này cực kỳ hữu ích trong việc hạ huyết áp. Một nghiên cứu được thực hiện trên loài gặm nhấm cho thấy chiết xuất quế làm giảm cả huyết áp cao đột ngột và kéo dài. Mặc dù chiết xuất đã được tiêm tĩnh mạch.

Nghệ

Củ nghệ có một hợp chất được gọi là curcumin trong đó, được chứng minh là kiểm soát lượng đường trong máu cũng như ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tiểu đường. Trong một nghiên cứu kéo dài 9 tháng, 240 người tham gia bị tiền đái tháo đường được cho uống viên nang curcumin mỗi ngày. Những người này đã không phát triển bệnh tiểu đường vào cuối chín tháng.

Cỏ cà ri

Cỏ cà ri có lợi cho bệnh tiểu đường và điều này đã được chứng minh bằng cả nghiên cứu trên động vật và con người. Trong nghiên cứu trên 25 người mắc bệnh tiểu đường loại 2, hạt cỏ cà ri được phát hiện là có tác dụng tuyệt vời trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2015, được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Vitamin và Dinh dưỡng, cho thấy rằng tiêu thụ 10 gam hạt cỏ cà ri ngâm trong nước có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường Loại 2.

Gừng

Không thể thiếu trong món canh ấm và món cà ri hàng ngày của chúng ta, gừng được mọi người sử dụng từ rất lâu đời vì những lợi ích chữa bệnh mà nó mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

Gừng giúp cải thiện tiêu hóa và giảm lượng đường trong máu. Chiết xuất gừng có tác dụng chống tăng đường huyết tuyệt vời. Nó có thể giúp giảm cholesterol toàn phần trong huyết thanh, chất béo trung tính và tăng mức HDL (cholesterol tốt). Bệnh tiểu đường thường gây trào ngược axit, gừng giúp làm dịu toàn bộ đường tiêu hóa.

Theo Times of India