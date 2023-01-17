Tiến sĩ Harshad Jain, BAMS, MD (Ayu.), Bác sĩ Y khoa Ayurvedic, BOHECO cho biết: "Thông thường, sự thiếu hụt vitamin B-12, axit Folic hoặc sắt có thể gây thiếu máu ở một số người. Di truyền hoặc rối loạn nội tiết (một nhóm bệnh ảnh hưởng đến nội tiết tố của cơ thể) cũng là những yếu tố có thể dẫn đến thiếu máu."

Khi một người bị thiếu máu, bắt buộc phải bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt và vitamin B-12 trong chế độ ăn uống và tránh các loại thực phẩm như khoai tây chiên, dưa chua, thực phẩm lên men, cá, v.v. có tính chất chua, cay và mặn.

Một số thay đổi chế độ ăn người bệnh thiếu máu nên thực hiện

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Các loại trái cây và rau quả như quả lựu, quả lý gai (amla), cam, quả sung, táo, rau bina, củ dền, cà chua và bắp cải nên được kết hợp thường xuyên trong các bữa ăn.

Các thành phần giàu protein như đậu hoặc thịt (Gà, thịt cừu) và các loại hạt như cỏ cà ri, vừng và rau mùi rất hữu ích cho bệnh nhân thiếu máu vì chúng giàu chất sắt và các chất dinh dưỡng quan trọng.

Thức uống giúp tăng huyết sắc tố trong máu là:

Nên uống nước trái cây và rau quả như lựu, lý gai (amla), cam, sung, táo.

Làm sinh tố với các nguyên liệu như rau bina, củ dền, cà chua và bắp cải để tăng nồng độ huyết sắc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt như cỏ cà ri, vừng và rau mùi cũng có thể được trộn vào nước ép vì chúng rất hữu ích cho bệnh nhân thiếu máu vì chúng giàu chất sắt và các chất dinh dưỡng quan trọng.

Nước ép mận khô là một loại thức uống có nguồn gốc từ thực vật tuyệt vời để tăng nồng độ huyết sắc tố.

Vai trò của Vitamin C trong chế độ ăn thiếu máu

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Bằng cách tiêu thụ nước ép cam quýt hoặc các bữa ăn khác giàu vitamin C cùng lúc với chế độ ăn nhiều chất sắt, bạn có thể cải thiện khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể. Nước cam và các loại đồ uống có múi khác bao gồm vitamin C, giúp cải thiện khả năng hấp thụ chất sắt trong chế độ ăn uống của cơ thể bạn. Bông cải xanh cũng là một nguồn vitamin C tốt.

Theo Times of India