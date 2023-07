Để đối phó với cái lạnh, các mạch máu co lại. Điều này cũng có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Đau tức ngực, hay khó thở do bệnh tim mạch có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông do động mạch vành bị co thắt.