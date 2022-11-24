Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc

Sức khỏe 24/11/2022 08:03

Cholesterol cao được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng, nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim. Thật không may, nó có thể không phải lúc nào cũng xuất hiện trong các dấu hiệu nhận biết, điều này có thể dẫn đến việc phát hiện ra tình trạng này thường xuyên khi nó làm sức khỏe của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Khi có quá nhiều cholesterol trong máu, nó sẽ bắt đầu tích tụ trong động mạch và có thể dẫn đến một số tín hiệu cơ thể không nên bỏ qua. Một dấu hiệu nhận biết như vậy có thể tấn công vào chân bạn.

​Cholesterol cao và bệnh động mạch ngoại vi (PAD)

Cholesterol cao không được điều trị có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong động mạch của bạn. Mảng bám được tạo ra từ cholesterol và các chất béo khác, và sự tích tụ của nó trong các động mạch của bạn có thể khiến chúng bị hẹp lại.

Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các mạch máu bị co thắt có thể làm gián đoạn quá trình lưu thông máu đến các bộ phận cơ thể của bạn, gây ra dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên, thường thấy ở chân. Đây được gọi là bệnh động mạch ngoại vi (PAD).

​Co thắt chân là một dấu hiệu cảnh báo

Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là triệu chứng đầu tiên của bệnh động mạch ngoại biên. Những điều này xảy ra do co cơ đột ngột không tự chủ hoặc chuyển động co giật.

Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó có thể cảm thấy giống như một cơ bắp bị siết chặt rất khó chịu và đau đớn. PAD cũng có thể xuất hiện với triệu chứng đau cách hồi, đó là cơn đau và khó chịu ở cơ chân của bạn xảy ra khi bạn hoạt động và dừng lại khi bạn nghỉ ngơi. Điều này thường do các vấn đề về lưu lượng máu gây ra, có thể là do các động mạch bị tắc mảng bám.

Cách nhận biết chuột rút là dấu hiệu của PAD

Đau hoặc khó chịu ở chân có thể phát triển do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, đau chân thường có thể được xác định là có liên quan đến PAD nếu nó phát triển khi hoạt động, hết khi nghỉ ngơi và quay trở lại khi bạn tiếp tục hoạt động. Đau cách hồi không liên tục cũng có thể khiến chân bạn tê, yếu, nặng nề hoặc mệt mỏi.

Mặc dù rất có thể nó sẽ tấn công bắp chân của bạn, nhưng cơn đau này cũng có thể lan xuống đùi và mông của bạn. Cơn đau có thể đủ nghiêm trọng để hạn chế khả năng tham gia các hoạt động thể chất của bạn.

​Các dấu hiệu cảnh báo khác của PAD

Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài co thắt hoặc chuột rút ở chân, PAD còn có thể dẫn đến đau rát hoặc nhức nhối ở bàn chân và ngón chân của bạn khi nghỉ ngơi, đặc biệt là vào ban đêm khi nằm thẳng.

Các triệu chứng khác bao gồm da bàn chân mát mẻ, mẩn đỏ hoặc các thay đổi màu sắc khác của da, nhiễm trùng thường xuyên hơn và các vết loét ở ngón chân và bàn chân không lành.

Các lý do khác cho co thắt chân

Chuột rút ở chân có thể không nhất thiết là dấu hiệu của cholesterol cao. Nó cũng có thể được gây ra bởi:

- Sử dụng quá mức cơ bắp

- Mất nước

- Căng cơ

- Giữ một vị trí trong một thời gian dài

- Tập thể dục

- Cạn kiệt khoáng sản

- Chèn ép dây thần kinh

Việc kiểm tra là quan trọng

Mặc dù điều quan trọng là phải biết tất cả các dấu hiệu nhận biết, nhưng cholesterol cao và thậm chí cả PAD có thể không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng đáng chú ý.

Do tính chất im lặng này, cách tốt nhất để xác định mức cholesterol của bạn là thông qua xét nghiệm máu. Theo NHS Vương quốc Anh, để xét nghiệm, bác sĩ sẽ lấy máu từ cánh tay của bạn hoặc làm xét nghiệm chích ngón tay.

Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp kết quả cho thấy cholesterol cao, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để biết các biện pháp cần thiết được thực hiện, chẳng hạn như cắt giảm chất béo bão hòa khỏi chế độ ăn uống của bạn hoặc dùng thuốc được gọi là statin.

Cách giảm cholesterol bằng chế độ ăn kiêng

Để giảm mức cholesterol của bạn, hãy tránh các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, chẳng hạn như gan và các loại thịt nội tạng khác, lòng đỏ trứng và các sản phẩm từ sữa nguyên kem. Hãy lấp đầy chế độ ăn uống hàng ngày của bạn với các loại ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch và cám yến mạch. Các loại đậu như đậu thận, đậu lăng, đậu xanh, đậu đen và đậu lima cũng là những lựa chọn lành mạnh cho bạn.

Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi theo mùa như táo, chuối, cam và lê. Đối với những người không ăn chay, hãy ăn cá có nhiều axit béo omega-3. Hạn chế tiêu thụ muối và rượu tổng thể của bạn.

Làm thế nào để giảm cholesterol với tập thể dục

Hoạt động thể chất vừa phải có thể giúp tăng cholesterol "tốt" - cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao (HDL). Với sự chấp thuận của bác sĩ, hãy cân nhắc tập thể dục ít nhất 30 phút năm lần một tuần. Trong trường hợp bạn chọn tập thể dục nhịp điệu mạnh mẽ, 20 phút tập thể dục ba lần một tuần cũng có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn.

Bỏ thuốc lá để giảm cholesterol

Triệu chứng ban đầu của cholesterol cao: Co thắt hoặc chuột rút ở chân có thể là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên của động mạch bị tắc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc làm cho cholesterol LDL (có hại) của bạn 'dính' hơn. Vì vậy, cholesterol xấu bắt đầu dính vào thành động mạch của bạn, cuối cùng làm tắc nghẽn chúng. Hơn nữa, hút thuốc cũng làm giảm lượng cholesterol HDL (tốt) của bạn, điều này có thể giúp lấy lượng cholesterol đó ra khỏi thành động mạch của bạn.

Hút thuốc cuối cùng làm hỏng thành động mạch của bạn. Bỏ thuốc không dễ, nhưng cần thiết để giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ của bạn để được giúp đỡ để ngừng hút thuốc.

Theo Times of India

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