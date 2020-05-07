Đây có thể xem là một chức năng sinh lý của cơ thể (nếu chúng không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sự phát triển thể chất của cơ thể) hoặc sẽ diễn tiến thành bệnh lý nặng có thể thể dẫn đến viêm thực quản, suy dinh dưỡng và một số biến chứng hô hấp khác, nguy hiểm hơn chúng có thể gây tử vong.

Trào ngược dạ dày thực quản ăn gì là điều được nhiều bệnh nhân dành sự quan tâm khi muốn điều trị. Trào ngược dạ dày thực quản còn được biết đến với cái tên khác là trào ngược axit dạ dày, chúng thường diễn ra theo từng đợt hoặc kéo dài thường xuyên lên dịch dạ dày và thực quản.

Trào ngược dạ dày thực quản là căn bệnh nằm ở đường tiêu hóa, vì thế các vấn đề ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng bệnh. Chính thói quen dung nạp thực phẩm cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh cũng như làm bệnh tình trầm trọng hơn. Để phòng tránh và làm giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh, chúng ta nên chú ý bổ sung các loại thực phẩm sau đây:

Nhiều bệnh nhân khi bị trào ngược dạ dày thực quản thường thắc mắc ăn gì chữa trào ngược dạ dày thực quản để hạn chế cơn đau cũng như làm giảm đáng kể các biến chứng do bệnh lý gây ra.

1. Gừng, nghệ vàng - Món ăn chữa trào ngược dạ dày thực quản

Nghệ và gừng là 2 nguyên liệu luôn gắn liền với các bệnh lý liên quan đến dạ dày, chúng không chỉ là một loại gia vị quen thuộc với người Việt mà còn là một loại dược liệu chữa trào ngược dạ dày rất tốt.

Do đặc tính làm ấm, kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ nên gừng và nghệ được sử dụng nhiều để chữa các bệnh về tiêu hóa

Do đặc tính làm ấm, kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ nên gừng và nghệ được sử dụng nhiều để chữa các bệnh về tiêu hóa. Thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lượng curcumin từ nghệ vàng giúp giảm đáng kể tình trạng bệnh cũng như các biến chứng do trào ngược dạ dày gây ra.

2. Bột yến mạch - Món ăn chữa trào ngược dạ dày thực quản

Bột yến mạch là một người bạn “đa zi năng” của con người, chúng không chỉ giúp làm đẹp, hỗ trợ giảm cân hiệu quả ở các chị em phụ nữ mà chúng còn tỏ ra rất tốt đối với những bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản cũng như những người có bệnh lý tim mạch.

Bột yến mạch là món ăn chữa trào ngược dạ dày thực quản hiệu quả

Bổ sung yến mạch cán mỏng hoặc xay nhuyễn vào thực đơn buổi sáng vừa giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể lại vừa giúp dạ dày hấp thụ tốt lượng acid dư thừa sau một đêm dài nhờ lượng chất xơ tự nhiên dồi dào trong yến mạch.

3. Đậu đỗ và các thực phẩm giàu chất xơ

Các loại hạt họ đậu thường có tính mát và chứa nhiều chất xơ cùng các amino acid cần thiết nên đối tượng người bị trào ngược có thể dùng thường xuyên giúp làm giảm cảm giác khó chịu do trào ngược gây ra.

Đối tượng người bị trào ngược có thể dùng đậu đỗ thường xuyên giúp làm giảm cảm giác khó chịu do trào ngược gây ra

Tuy nhiên, đậu tương, đậu xanh đậu Hà Lan, đậu đen,.. lại có thể gây ra chứng đầy hơi do chúng chứa nhiều carbohydrate. Mặc dù vậy, vẫn có cách để thưởng thức các loại đậu này an toàn đó là ngâm các hạt đậu khô qua đêm trước khi chế biến giúp đậu mềm hơn và dùng với một liều lượng vừa phải.

4. Sữa - Món ăn chữa trào ngược dạ dày thực quản

Sữa là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng được xem là an toàn cho cơ thể của nhiều đối tượng người từ trẻ sơ sinh đến người già. Nhiều người trào ngược dạ dày thường sợ dùng sữa vì nghĩ chúng khó tiêu hóa nhưng thực tế sữa có khả năng làm bão hòa acid trong dạ dày nhanh chóng.

Sữa có khả năng làm bão hòa acid trong dạ dày nhanh chóng

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý thời gian uống sữa nên tránh lúc vừa ngủ dậy hay lúc bụng rỗng. Tốt nhất, người bệnh nên uống sữa sau khi ăn từ 1-2 giờ và nên uống sữa ấm là tốt nhất, tránh dùng sữa lạnh quá hoặc nóng quá đều không tốt cho dạ dày.

Ngoài ra, bạn có thể dùng một chế phẩm của sữa đó là sữa chua. Trong sữa chua chứa nhiều men tiêu hóa cùng các lợi khuẩn có ích cho dạ dày giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, từ đó cải thiện nhanh cảm giác khó chịu do bệnh trào ngược dạ dày thực quản gây ra.

5. Bánh mì - Món ăn chữa trào ngược dạ dày thực quản

Bánh mì, đặc biệt là các loại bánh mì từ lúa mì nguyên cám luôn được xem là người bạn tốt của dạ dày. Không chỉ tỏ ra tốt cho dạ dày mà chúng còn là siêu thực phẩm cho bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản. Nguyên nhân là do khả năng hút acid của bột mì giúp làm giảm lượng acid bị trào ngược trong dạ dày đáng kể, từ đó hạn chế các thương tổn do những loại acid này gây ra cho dạ dày.

Bánh mì, đặc biệt là các loại bánh mì từ lúa mì nguyên cám luôn được xem là người bạn tốt của dạ dày

II. Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn rau quả gì?

1. Chuối

Chuối là siêu thực phẩm tốt cho các bệnh nhân có bệnh lý về dạ dày. Trong chuối chứa các dưỡng chất, vitamin giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày bằng cách trung hòa lượng axit có trong dạ dày.

Chuối là siêu thực phẩm tốt cho các bệnh nhân có bệnh lý về dạ dày

Bên cạnh đó, chuối chứa nhiều chất xơ có tác dụng giúp bệnh nhân trào ngược dễ tiêu hóa và giúp đào thải các độc tố có trong hệ tiêu hóa. Bệnh nhân bị trào ngược dạ dày nên ăn chuối chín kỹ sau bữa ăn chính 30 phút là tốt nhất và không nên ăn chuối tiêu.

2. Dưa hấu, dưa gang

Nhờ tác dụng trung hòa các acid dư thừa trong dạ dày nên dưa hấu, dưa gang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bệnh nhân bị trào ngược dạ dày nói riêng hay các bệnh về dạ dày nói chung nên dùng thường xuyên. Không chỉ cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể mà chúng còn giúp cải thiện tình trạng ợ chua, ợ nóng ở bệnh nhân trào ngược dạ dày.

Không chỉ cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể mà chúng còn giúp cải thiện tình trạng ợ chua, ợ nóng ở bệnh nhân trào ngược dạ dày

3. Quả bơ

Với đặc tính mềm, thơm ngon dễ ăn và dễ tiêu hóa nên bơ tỏ ra rất thân thiện với dạ dày. Việc bổ sung quả bơ thường xuyên vào khẩu phần ăn sẽ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa của nhu động ruột. Đặc biệt, trong quả bơ có chứa nhiều Kali, magie có tác dụng cải thiện tình trạng căng thẳng, stress do đau dạ dày gây ra.

Trong quả bơ có chứa nhiều Kali, magie có tác dụng cải thiện tình trạng căng thẳng, stress do đau dạ dày gây ra

4. Đu đủ chín

Trong quả đu đủ chín có chứa nhiều enzyme papain và chymopapain, các hoạt chất này giúp phá vỡ các protein gây khó tiêu của dạ dày. Ngoài ra, ăn đu đủ chín thường xuyên giúp kích thích tiêu hóa, giảm chứng khó tiêu và trị táo bón hiệu quả, làm dịu dạ dày bằng cách giảm nồng độ axit.

5. Táo

Trong táo chứa nhiều Pectin, các chất xơ hòa tan có công dụng hỗ trợ hoạt động bài tiết diễn ra thuận lợi, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, rất thích hợp với những người có dạ dày đang gặp bệnh lý. Một lưu ý là chúng ta nên ăn táo ngọt và tránh các loại táo chua, táo xanh.

6. Dưa chuột

Dưa chuột rất giàu chất xơ, các chất dinh dưỡng và các khoáng chất như Canxi, vitamin C, Folate, chất béo tự nhiên. Ngoài ra, trong dưa chuột còn có protein Erepsin giúp quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng. Ăn dưa chuột thường xuyên trong bữa cơm cũng giúp giảm các triệu chứng ợ nóng do trào ngược dạ dày gây ra.

7. Thanh long

Thanh long là thực phẩm đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa

Cũng giống chuối, thanh long là thực phẩm đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Lượng nước và chất xơ hòa tan dồi dào trong thanh long hoạt động như một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày tránh khỏi các tác động xấu. Bên cạnh đó, thanh long cũng cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng cho cơ thể mà không bắt dạ dày phải hoạt động quá nhiều để tiêu hóa chúng.

Với một vài chia sẻ trên đây, phunuvagiadinh.vn hy vọng đã giúp các bạn có thêm kiến thức về ăn uống để trả lời câu hỏi trào ngược dạ dày thực quản ăn gì giúp mau khỏi bệnh. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống!