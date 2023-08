Trường hợp đầu tiên là bé gái tên L.T.N. (18 tháng tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Khai thác bệnh sử, trước đó bé sốt cao 39 độ C kèm co giật, nên được gia đình đưa đến một bệnh viện gần nhà.

Tuy nhiên vì cơn co giật kéo dài, kém đáp ứng với thuốc chống co giật, bé tiếp tục được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân xen kẽ với những đợt co giật nửa người bên phải.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé gái được đặt nội khí quản rồi chuyển vào khoa Hồi sức tích cực Nhiễm. Các kết quả xét nghiệm của bé âm tính với virus Herpes simplex (HSV), viêm não Nhật Bản, soi và cấy cũng không có vi khuẩn.