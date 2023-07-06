TP.HCM: Cứu sống 2 trẻ mắc hội chứng động kinh, liệt nửa người hiếm gặp

Sức khỏe 06/07/2023 11:12

Hai trường hợp hội chứng co giật nửa người - liệt nửa người nặng tại TP.HCM đều nhập viện trong tình trạng sốt, co giật và rối loạn tri giác. Nhờ nhanh chóng được chẩn đoán và điều trị đúng, các bé đã qua cơn nguy hiểm và phục hồi tốt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 6/7, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã cứu sống thành công hai bệnh nhi mắc hội chứng động kinh co giật nửa người - liệt nửa người (HHE) hiếm gặp.

Trường hợp đầu tiên là bé gái tên L.T.N. (18 tháng tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Khai thác bệnh sử, trước đó bé sốt cao 39 độ C kèm co giật, nên được gia đình đưa đến một bệnh viện gần nhà.

Tuy nhiên vì cơn co giật kéo dài, kém đáp ứng với thuốc chống co giật, bé tiếp tục được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân xen kẽ với những đợt co giật nửa người bên phải.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé gái được đặt nội khí quản rồi chuyển vào khoa Hồi sức tích cực Nhiễm. Các kết quả xét nghiệm của bé âm tính với virus Herpes simplex (HSV), viêm não Nhật Bản, soi và cấy cũng không có vi khuẩn.

Qua ảnh chụp MRI sọ não, bác sĩ phát hiện bé có tổn thương ở bán cầu não trái, trong khi vỏ não bên phải bình thường. Từ đây, bé được chẩn đoán mắc hội chứng HHE.  

TP.HCM: Cứu sống 2 trẻ mắc hội chứng động kinh, liệt nửa người hiếm gặp - Ảnh 1
Khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi điều trị cho cháu bé - Ảnh: Báo Dân Trí

Bệnh nhi được điều trị với thuốc Steroid liều cao, hỗ trợ thở, chống phù não. Trải qua 3 ngày điều trị, tri giác của bé có cải thiện và dần được cai máy thở. Hiện tại, bé N. đã phục hồi hoàn toàn tri giác, sức cơ, trương lực cơ toàn thân, sau thời gian tiếp tục dùng thuốc động kinh và tập vật lý trị liệu.  

Trường hợp thứ hai cũng là một bé gái tên N.H.X. (3 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo lời người nhà, bé X. có tiền sử động kinh toàn thể từ khi 14 tháng tuổi, phải uống thuốc điều trị.

Trước khi nhập viện, bé sốt cao một ngày rồi lên cơn co giật kéo dài 30 phút. Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng 2, bé tiếp tục co giật toàn thể nhiều lần, xen kẽ co giật miệng và tay phải. Sau đó, bệnh nhi lâm dần vào hôn mê, suy hô hấp phải thở máy.

Kết quả MRI sọ não của bé X. cũng cho thấy có tổn thương kèm phù não gần như toàn bộ nửa bán cầu trái, trong khi bán cầu não phải bị ép xẹp. Hội chẩn khẩn, bác sĩ nhanh chóng cho bé sử dụng Steroid liều cao liên tục, truyền kháng thể Globulin trong 2 ngày.

Qua 10 ngày điều trị tích cực, tri giác bé X. có cải thiện, cai được máy thở và tiếp tục kiểm soát động kinh, vật lý trị liệu vận động. Đến nay, bệnh nhi đã được xuất viện, nhưng vì còn di chứng mở mắt kém tiếp xúc, cử động hạn chế và yếu nửa người phải nên vẫn được tái khám để theo dõi sát.

TP.HCM: Cứu sống 2 trẻ mắc hội chứng động kinh, liệt nửa người hiếm gặp - Ảnh 2
Hình MRI chuỗi xung T2W của bệnh nhi N.H.X - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, theo bác sĩ Việt, hội chứng HHE là một bệnh hiếm gặp, được phát hiện lần đầu vào năm 1960. Bệnh có trạng thái co giật nửa người kéo dài trên trẻ sốt dưới 4 tuổi, gây liệt nửa người cùng bên co giật và teo não bán cầu đối bên.  

"Ở giai đoạn cấp tính, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn co giật khó kiểm soát, tổn thương và phù não một bên bán cầu não. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh nhân có thể liệt nửa người suốt đời, di chứng não và sống đời sống thực vật, thậm chí có thể tụt não dẫn đến tử vong", bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Bệnh HHE được chẩn đoán xác định dựa vào hình ảnh học não đặc trưng trên MRI. Trong giai đoạn cấp tính có biểu hiện tổn thương phù nề nửa bán cầu não, tiếp đến là teo não không tương quan với bất kỳ vùng mạch máu nào.

Không chỉ là bệnh hiếm, chuyên gia nhận định người mắc hội chứng HHE thường tiên lượng xấu, di chứng thần kinh và khả năng kháng thuốc động kinh cao. Nguyên nhân và tác nhân hiện tại của bệnh vẫn chưa rõ ràng. Nhiều giả thuyết đặt ra có thể do miễn dịch và chuyển hóa.

 

Uống thuốc động kinh, bé trai 10 tuổi 'biến dạng' da toàn thân nặng nề

Uống thuốc động kinh, bé trai 10 tuổi 'biến dạng' da toàn thân nặng nề

Sau 10 ngày uống loại thuốc điều trị bệnh động kinh, da bé trai 10 tuổi bất ngờ nổi các vết sẩn đỏ, lan dần ra toàn thân và sau đó bong tróc, làm cơ thể biến dạng nặng nề.

Xem thêm
Từ khóa:   chứng động kinh hội chứng HHE trẻ sốt co giật toàn thân

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 26 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 56 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 14 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm