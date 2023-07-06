Trường hợp đầu tiên là bé gái tên L.T.N. (18 tháng tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Khai thác bệnh sử, trước đó bé sốt cao 39 độ C kèm co giật, nên được gia đình đưa đến một bệnh viện gần nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 6/7, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã cứu sống thành công hai bệnh nhi mắc hội chứng động kinh co giật nửa người - liệt nửa người (HHE) hiếm gặp.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé gái được đặt nội khí quản rồi chuyển vào khoa Hồi sức tích cực Nhiễm. Các kết quả xét nghiệm của bé âm tính với virus Herpes simplex (HSV), viêm não Nhật Bản, soi và cấy cũng không có vi khuẩn.

Tuy nhiên vì cơn co giật kéo dài, kém đáp ứng với thuốc chống co giật, bé tiếp tục được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân xen kẽ với những đợt co giật nửa người bên phải.

Qua ảnh chụp MRI sọ não, bác sĩ phát hiện bé có tổn thương ở bán cầu não trái, trong khi vỏ não bên phải bình thường. Từ đây, bé được chẩn đoán mắc hội chứng HHE.

Khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi điều trị cho cháu bé - Ảnh: Báo Dân Trí

Bệnh nhi được điều trị với thuốc Steroid liều cao, hỗ trợ thở, chống phù não. Trải qua 3 ngày điều trị, tri giác của bé có cải thiện và dần được cai máy thở. Hiện tại, bé N. đã phục hồi hoàn toàn tri giác, sức cơ, trương lực cơ toàn thân, sau thời gian tiếp tục dùng thuốc động kinh và tập vật lý trị liệu.

Trường hợp thứ hai cũng là một bé gái tên N.H.X. (3 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo lời người nhà, bé X. có tiền sử động kinh toàn thể từ khi 14 tháng tuổi, phải uống thuốc điều trị.

Trước khi nhập viện, bé sốt cao một ngày rồi lên cơn co giật kéo dài 30 phút. Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng 2, bé tiếp tục co giật toàn thể nhiều lần, xen kẽ co giật miệng và tay phải. Sau đó, bệnh nhi lâm dần vào hôn mê, suy hô hấp phải thở máy.

Kết quả MRI sọ não của bé X. cũng cho thấy có tổn thương kèm phù não gần như toàn bộ nửa bán cầu trái, trong khi bán cầu não phải bị ép xẹp. Hội chẩn khẩn, bác sĩ nhanh chóng cho bé sử dụng Steroid liều cao liên tục, truyền kháng thể Globulin trong 2 ngày.

Qua 10 ngày điều trị tích cực, tri giác bé X. có cải thiện, cai được máy thở và tiếp tục kiểm soát động kinh, vật lý trị liệu vận động. Đến nay, bệnh nhi đã được xuất viện, nhưng vì còn di chứng mở mắt kém tiếp xúc, cử động hạn chế và yếu nửa người phải nên vẫn được tái khám để theo dõi sát.

Hình MRI chuỗi xung T2W của bệnh nhi N.H.X - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, theo bác sĩ Việt, hội chứng HHE là một bệnh hiếm gặp, được phát hiện lần đầu vào năm 1960. Bệnh có trạng thái co giật nửa người kéo dài trên trẻ sốt dưới 4 tuổi, gây liệt nửa người cùng bên co giật và teo não bán cầu đối bên.

"Ở giai đoạn cấp tính, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn co giật khó kiểm soát, tổn thương và phù não một bên bán cầu não. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh nhân có thể liệt nửa người suốt đời, di chứng não và sống đời sống thực vật, thậm chí có thể tụt não dẫn đến tử vong", bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Bệnh HHE được chẩn đoán xác định dựa vào hình ảnh học não đặc trưng trên MRI. Trong giai đoạn cấp tính có biểu hiện tổn thương phù nề nửa bán cầu não, tiếp đến là teo não không tương quan với bất kỳ vùng mạch máu nào.

Không chỉ là bệnh hiếm, chuyên gia nhận định người mắc hội chứng HHE thường tiên lượng xấu, di chứng thần kinh và khả năng kháng thuốc động kinh cao. Nguyên nhân và tác nhân hiện tại của bệnh vẫn chưa rõ ràng. Nhiều giả thuyết đặt ra có thể do miễn dịch và chuyển hóa.