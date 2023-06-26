Thực hiện ca mổ cho sản phụ mang 3 thai tự nhiên cực kỳ hiếm gặp

Sức khỏe 26/06/2023 16:53

Dây là ca sinh vô cùng hiếm gặp bởi người mẹ mang 3 thai tự nhiên, 1 bé khác trứng 2 bé cùng trứng, tỉ lệ gặp trường hợp này vô cùng thấp, khoảng 1/200.000 ca sinh.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang tam thai một bé trai khác trứng và 2 bé gái cùng trứng. Đây là một trường hợp mang thai tự nhiên rất hiếm gặp.

Sản phụ N.T.T (25 tuổi, ở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) nhập viện sinh con khi thai 36 tuần 4 ngày. Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ tại Khoa Sản 1 đã chỉ định mổ lấy thai. Lần lượt bé trai thứ nhất 2000g và bé gái thứ hai 2100g, bé gái thứ ba 1900g chào đời khỏe mạnh.

Bác sĩ cho biết, trong ba thai có một thai bé trai khác trứng một bánh rau một buồng ối và hai bé gái có hai ối cùng chung trứng bánh rau.

Thực hiện ca mổ cho sản phụ mang 3 thai tự nhiên cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 1
3 em bé thành công chào đời - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Được biết, đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ. Chị T. mang thai tự nhiên, trong quá trình mang thai tình trạng sức khỏe ổn định. Để đảm bảo thai kỳ an toàn chị thực hiện theo dõi thăm khám thai kỳ đầy đủ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và được các bác sĩ tại Khoa sản 2 chỉ định khâu vòng cổ tử cung ở tuần thai phù hợp để giữ thai, đồng thời tư vấn tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi.

Dẫn tin từ báo Công Luận, ThS.BS. Hoàng Thị Chung, Trưởng khoa Sản 1 Bệnh viện Sản Nhi cho biết, đây là ca sinh 3 vô cùng hiếm gặp bởi người mẹ mang 3 thai tự nhiên, 1 bé khác trứng 2 bé cùng trứng. Tỉ lệ gặp trường hợp này vô cùng thấp, khoảng 1/200.000 ca sinh.

Từ trường hợp hiếm gặp này, bác sĩ Chung khuyến cáo các thai phụ mang đa thai nên chú ý đến chế độ sinh dưỡng do nhu cầu dinh dưỡng của thai nhi tăng lên gấp đôi, gấp ba… Sản phụ cần cung cấp nhiều dưỡng chất hơn để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng cho cả trẻ sơ sinh sau này. Chế độ nghỉ ngơi đầy đủ, cần được nghỉ ngơi nhiều, thư giãn, tránh làm việc quá sức nhằm hạn chế các nguy cơ biến chứng thai kỳ. 

Đặc biệt nên theo dõi thai kỳ chặt chẽ, khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về sản khoa, siêu âm đúng lịch giúp bác sĩ sớm phát hiện các dị tật thai nhi. Đồng thời, phát hiện sớm những biến chứng sản khoa có thể gặp để có hướng can thiệp kịp thời.

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