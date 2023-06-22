Trước đó, ở tuần thai thứ 12, bệnh nhân đã đi khám và phát hiện mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp (tim một thất, đảo ngược phủ tạng). Tuy nhiên, khi đó thai nhi đã hình thành nên chị quyết tâm giữ thai dù các bác sĩ giải thích mang thai sẽ có rất nhiều rủi ro cho mẹ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/6, sản phụ (29 tuổi, Yên Bái) được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang Bệnh viện Tim Hà Nội. Do sản phụ mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và đang mang thai tuần thứ 38, có chỉ định ngưng mang thai.

Khi bệnh nhân mang thai đến tuần thứ 38, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chỉ định mổ đẻ lấy thai.

Sau đó, chị và gia đình đã lên nhiều bệnh viện lớn có khoa tim mạch để khám, điều trị. Bác sĩ cũng kết luận chị mắc bệnh tim một thất, đảo ngược phủ tạng, tăng áp phổi.

Sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền đã hội chẩn với ekip tim mạch để giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong lúc mổ đẻ cho bệnh nhân.

Ngay sau ca mổ, con của sản phụ đã được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc. Sau đó, ngày 22/6, người mẹ cũng được chuyển viện sau khi theo dõi sức khỏe ổn định.

Sau ca mổ lấy thai, con sản phụ được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Trao đổi với báo Sức khỏe và đời sống, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, bệnh tim một thất và đảo ngược phủ tạng là một trong những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp rất hiếm gặp. Tim ở một người bình thường sẽ có 4 buồng gồm 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ tuy nhiên tim của bệnh nhân chỉ có 1 tâm thất và 1 tâm nhĩ.

Thông thường bệnh nhân một tâm thất thường sẽ mắc bệnh suy tim khi đến tuổi trưởng thành, nặng hơn nữa là tử vong. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân này còn mắc thêm một dị tật nữa là hẹp van động mạch phổi, chính điều này khiến máu bơm lên tim kém, nhờ thế người bệnh có sức khỏe bình thường đến trước khi mang thai.

Về tình trạng đảo ngược phủ tạng, thông thường tim người sẽ ở lồng ngực chếch về bên trái tuy nhiên ở bệnh nhân này, tim lại nằm bên phải của cơ thể.

Trước đó, ekip các chuyên gia của Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cùng phối hợp để triển khai hội chẩn, mổ lấy thai cho các trường hợp sản phụ mắc các bệnh lý về tim mạch nguy hiểm.