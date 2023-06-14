Sau hơn 1 năm bị đau đầu, người phụ nữ phát hiện khối u khủng chèn ép 1/4 não

Theo thông tin từ Zingnews, bà P.T.T., 60 tuổi (ngụ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được đưa vào bệnh viện tuyến huyện trong tình trạng co giật, liệt nửa người. Tại đây, kết quả chụp CT cho thấy bà T. có khối u màng não lớn có kích thước 7x8 cm. Khối u này nằm sát, xâm lấn xoang tĩnh mạch dọc giữa và một phần xương sọ, gây chèn ép 1/4 não và phù não xung quanh.

Quá trình mổ, một phần hộp sọ bị khối u xâm lấn được các bác sĩ thay thế bằng vật liệu khác để triệt căn khối u. 3 ngày sau phẫu thuật, bà T. tỉnh táo, vết mổ khô, không sốt. Người bệnh không còn cơn co giật cục bộ, sinh hoạt gần như bình thường. May mắn, khối u lành tính .

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật gấp. Sau hơn 5 giờ, bác sĩ đã bóc tách thành công toàn bộ khối u, bảo tồn nguyên vẹn chức năng các dây thần kinh, vùng não quan trọng và lấy mẫu tổ chức u để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật - Ảnh: Zingnews

ThS.BS Lê Ngọc Biển, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực kiêm trưởng kíp phẫu thuật, nhận định nếu không mổ sớm, khối u lớn sẽ chèn ép, gây tổn thương nghiêm trọng đến nhiều chức năng của cơ thể như vận động, thị giác, nhận thức… thậm chí tử vong.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, bà T.T.P. (68 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) trong tình trạng lừ đừ, đau đầu, mệt. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết đã có triệu chứng trên kéo dài nhiều năm. Tại đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có u màng não lớn như quả lựu vùng thái dương bên phải.

Hình ảnh chụp cho thấy khối u màng não của bệnh nhân có kích thước rất lớn - Ảnh: Báo Dân trí

Ngày 16/5, bệnh nhân được phẫu thuật, lấy toàn bộ u to gần bằng quả lựu ra khỏi đầu. 9 ngày sau mổ, bệnh nhân hồi phục tỉnh táo, hết yếu liệt, sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân được can thiệp tắc mạch nuôi u, để hạn chế máu chảy khi phẫu thuật - Ảnh: Báo Dân trí

U màng não chiếm tỷ lệ khoảng 34% các khối u nguyên phát ở não, thường xảy ra ở lứa tuổi 30-70. Đa phần u màng não đều lành tính, phát triển chậm. 80% bệnh nhân sau khi được cắt bỏ khối u sẽ có cơ hội khỏi bệnh. Tuy vậy, khối u khi phát triển sẽ chèn ép gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Để tầm soát phát hiện bệnh sớm, người dân nên tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp, có các dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.