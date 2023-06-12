Bé gái 15 tuổi mang trong mình khối u nang buồng trứng "khủng" nặng 9kg

Tin y tế 12/06/2023 18:19

Các bác sĩ TTYT huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng nặng gần 9kg cho bé gái 15 tuổi (xã Eatar).

 

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ TTYT huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân H.Đ.E (15 tuổi, ngụ tại xã Eatar, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk ) được gia đình đưa đến TTYT huyện Cư M'gar khám và nhập viện với triệu chứng nặng nề, đau tức vùng bụng và khó thở.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Nam Ơn và bác sĩ Trịnh Thị Thùy Trang tiến hành phẫu thuật lấy khối u nang buồng trứng cho bệnh nhân

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, bụng cháu H.Đ bắt đầu to dần từ năm 10 tuổi nhưng vì không có cảm giác đau đớn nên gia đình không đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế để thăm khám. Qua kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, xác định bệnh nhân có khối u to, tương đương thai 9 tháng, khó di động.

Các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra chẩn đoán xác định khối u buồng trứng có kích thước rất lớn, chèn ép gây đau, khiến người bệnh có cảm giác khó thở, đồng thời chỉ định làm xét nghiệm tầm soát ung thư. Sau khi kết quả tầm soát ung thư không cho thấy bệnh nhân mắc ung thư, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn lần 2 và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.

Bé gái 15 tuổi mang trong mình khối u nang buồng trứng 'khủng' nặng 9kg - Ảnh 1
Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Nam Ơn và bác sĩ Trịnh Thị Thùy Trang tiến hành phẫu thuật lấy khối u nang buồng trứng cho bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe và Đời Sống
Bé gái 15 tuổi mang trong mình khối u nang buồng trứng 'khủng' nặng 9kg - Ảnh 2
Khối u nang buồng trứng nặng gần 9kg - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Nam Ơn – Giám đốc TTYT huyện Cư M'gar đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật cùng với BS Trịnh Thị Thùy Trang. Kíp phẫu thuật đã tiến hành bóc tách dính, lấy khối u giải phóng chèn ép ổ bụng. Các bác sĩ đã lấy ra một khối u to, kích thước 50x40x30cm, bị toàn bộ mạc nối lớn và các quai ruột dính vào mặt trước khối u và dính vào thành bụng bên trái, cắm sâu trong tiểu khung.

U xơ tử cung, u vú lành tính có nguy hiểm không?

U xơ tử cung, u nang buồng trứng đều là các khối u lành tính nhưng lại gây nhiều khó chịu cho người bệnh khi khối u có kích thước to và chèn ép tới các cơ quan. U xơ tử cung hay u nang buồng trứng còn làm cản trở quá trình thụ thai, dễ gây vô sinh. Hoặc ở phụ nữ có thai còn có thể gây sảy thai, sinh non, sinh khó.

Các phương pháp điều trị hiện nay có thể kể tới là điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật.

Bé gái 15 tuổi mang trong mình khối u nang buồng trứng 'khủng' nặng 9kg - Ảnh 3
U xơ tử cung, u nang buồng trứng đều là các khối u lành tính nhưng lại gây nhiều khó chịu cho người bệnh khi khối u có kích thước to và chèn ép tới các cơ quan - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đối với điều trị nội khoa bệnh nhân có thể được điều trị bằng cách sử dụng một số loại thuốc có tác dụng làm giảm kích thước, giảm các triệu chứng khó chịu do rối loạn nội tiết tố, rối loạn kinh nguyệt như thuốc tránh thai, thuốc Progesterone… Tuy nhiên thuốc chỉ làm chậm sự phát triển, không thể làm giảm kích thước khối u.

Một vài trường hợp khi kích thước khối u xơ, u nang to, gây chèn ép lớn tới các cơ quan xung quanh, có nguy cơ phát triển ác tính hoặc có sự xuất hiện của tế bào ung thư, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt bỏ…

Phương pháp này có thể loại bỏ khối u, nhưng nếu phải cắt bỏ cả buồng trứng hoặc tử cung có thể dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mãn kinh sớm hoặc không có khả năng mang thai. Đồng thời, khối u xơ, u nang vẫn có khả năng tái phát sau bóc tách do nguyên nhân sinh ra u nang là sự mất cân bằng nội tiết vẫn tồn tại trong cơ thể.

Theo GS. TS Vương Tiến Hòa - Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ sản Việt Nam: "Bên cạnh Tây y, hiện nay người ta có xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên lành tính, trong đó có bài y học cổ phương Tứ Vật Thang có tác dụng hỗ trợ tốt trong điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung bướu ở phụ nữ".

 

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Từ khóa:   u nang buồng trứng u nang u xơ

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