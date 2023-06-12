Nguyên nhân khiến bé gái 1 tuổi suýt bị hoại tử buồng trứng

Mới đây, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam tiếp nhận bé Linh (1 tuổi, ở Quảng Nam) có biểu hiện ho, ói nhiều, biếng ăn, quấy khóc.

Theo thông tin từ Zingnews, bé Linh (1 tuổi, ở Quảng Nam) có biểu hiện ho, ói nhiều, biếng ăn, quấy khóc. Một ngày sau đó, tình trạng không cải thiện, khối phồng nổi rõ khi bé ho, khóc to nên gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam thăm khám. Thoát vị bẹn ít xảy ra ở bé gái nên rất dễ bỏ sót - Ảnh: Zingnews Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy khối thoát vị căng phồng cứng, to như nổi hạch chính là buồng trứng “biến tướng”, đã tiến hành mở đường nhỏ ở bẹn bệnh nhi. Sau đó, bệnh nhi được đẩy mô thoát vị là buồng trứng trái vào lại trong bụng, cắt cột túi chứa.

Ca phẫu thuật diễn ra nhanh, vết mổ nhỏ, đảm bảo tính thẩm mỹ. Bé Linh có thể bú sữa bình thường vài giờ sau mổ. Bé đã ổn định và được xuất viện. Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, bé Linh (5 tháng tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) ho nhiều, biếng ăn, quấy khóc. Gia đình thấy có khối phồng cứng ở vùng bẹn, nghĩ là viêm hạch. Ngày hôm sau, tình trạng không cải thiện, khối phồng nổi rõ khi bé ho, khóc to. Bé được đưa đến bệnh viện Tâm Anh thăm khám.

Các bác sĩ phẫu thuật đưa buồng trứng trái về đúng vị trí trong ổ bụng cho bé Linh - Ảnh: VnExpress Sau đó, BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Tim mạch - Ngoại nhi cùng êkip mở một đường nhỏ ở bẹn của bệnh nhi, đẩy mô thoát vị là buồng trứng trái vào lại trong bụng, sau đó cắt cột túi chứa. Ca mổ diễn ra trong 30 phút. Bệnh nhi sinh hoạt bình thường chỉ vài giờ sau mổ, xuất viện ngay trong ngày, vết mổ thẩm mỹ. Qua đó, các bác sĩ cho biết chỉ 10% trường hợp thoát vị bẹn xảy ra ở bé gái nên rất dễ bỏ sót. Nếu chẩn đoán không chính xác hoặc không kịp thời đưa buồng trứng về đúng vị trí, chúng sẽ bị hoại tử, bác sĩ buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng khả năng sinh sản của bé sau này. Nhiều trường hợp trẻ gái bị thoát vị bẹn nghẹt do đến bệnh viện muộn. Thậm chí, một số bé để hơn 1-2 tuần mới đi viện do người nhà nghĩ là hạch viêm, áp-xe bẹn. Hậu quả là khối thoát vị hoại tử nặng. Dù được phẫu thuật, trẻ cũng không thể phục hồi cơ quan trong khối thoát vị, buộc phải cắt bỏ.

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