Hy hữu: Sản phụ vỡ tử cung do vết mổ cũ, thai nhi chui ra ổ bụng mẹ

Tin y tế 08/06/2023 11:21

Sáng 8/6, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận sản phụ trong tình trạng đau bụng, vỡ tử cung, xuất huyết ồ ạt với khoảng 500ml máu đỏ tươi, thai nhi nằm trong bọc ối.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 6h ngày 6/6 Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) tiếp nhận chị P.T.K.L. (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) mang thai 39 tuần 6 ngày tuổi do đau bụng.

Lúc này, ngoài đau bụng, thai phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Sau khi nhập viện khoảng 5 phút, thai phụ được chẩn đoán, không loại trừ khả năng vỡ tử cung.

Ngay lập tức, ê-kíp chỉ đạo mổ tối khẩn. Tại phòng mổ, thai phụ xuất huyết âm đạo với màu máu đỏ tươi, lượng máu chảy khoảng 500ml. Bệnh nhân được rạch da cắt sẹo mổ cũ và ghi nhận sau khi mở thành bụng cho thấy tử cung đã vỡ từ trước. Thai nhi còn sống, nằm trong bọc ối và bọc ối nằm trong vùng chậu. Ghi nhận tình trạng ối rất ít, có màu vàng xanh.

Hy hữu: Sản phụ vỡ tử cung do vết mổ cũ, thai nhi chui ra ổ bụng mẹ - Ảnh 1
Bé gái chào đời khỏe mạnh dù người mẹ trước đó trải qua 2 cuộc mổ do rách tử cung - Ảnh: Zingnews

Đên 6h22 cùng ngày (6/6), bé gái được cắt kẹp rốn và đưa ra ngoài an toàn cùng bánh nhau. Kiểm tra, các bác sĩ thấy tử cung bị rách trước đó theo đường ngang, trùng vị trí sẹo mổ cũ.

Sau khi lấy em bé ra, khâu phục hồi chỗ vỡ để bảo tồn tử cung thì phát hiện có những dấu hiệu phù nề. PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng khoa Sanh đã trực tiếp đến chỉ đạo, hỗ trợ kiểm tra xử lý. Theo đó, bác sĩ Khánh Trang tiến hành bơm bàng quang nhằm kiểm tra bàng quang; đặt các dụng cụ chuyên biệt để kiểm tra ống niệu quản. Đồng thời, BS.Trang cho biết, vỡ tử cung là tai biến sản khoa dễ dẫn đến tử vong ở cả mẹ lẫn con. Lý do là ở mỗi phút, các mạch máu vỡ có thể gây mất 400-500 ml máu. Như vậy, sản phụ có thể mất máu trong 10 phút, dẫn đến tim ngừng đập, thai nhi tử vong trước, thai phụ tử vong sau.

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, BS.Hoàng Lê Minh Hiền, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương, sau 2 ngày (8/6) trải qua ca mổ khẩn, tình trạng sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định. Bé gái được ở cạnh mẹ và bú sữa từ ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện.

Hy hữu: Sản phụ vỡ tử cung do vết mổ cũ, thai nhi chui ra ổ bụng mẹ - Ảnh 2
Bé gái trong vòng tay của người thân - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Thống kê trên thế giới, cứ 1.000 ca mang thai từng một lần sinh mổ trước đó thì có 5 trường hợp vỡ tử cung. Tỷ lệ này tăng 4 lần với người đã có 2 lần mang thai và sinh mổ.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ mang thai khi tử cung đã có vết mổ cũ thì phải đi khám thai và khai báo đầy đủ với bác sĩ để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

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