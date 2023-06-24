Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận sản phụ (23 tuổi, Đồng Nai) trong tình trạng liệt toàn thân trái, liệt mặt trái, méo miệng và nói khó.

Theo thông tin từ Zingnews, bệnh nhân 23 tuổi đang có thai ở tuần thứ 5 được Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) chuyển đến trong tình trạng tỉnh táo, liệt toàn thân bên trái, liệt mặt trái, méo miệng và nói khó.

Thai phụ đột quỵ khi đang mang thai 5 tuần - Ảnh:

Tại đây, BS.CKII Nguyễn Đình Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh cho biết, bệnh nhân được ghi nhận bị đột quỵ không xác định được giờ và đây cũng là trường hợp chống chỉ định của thuốc tiêu sợi huyết vì bệnh nhân đang mang thai.

Ngay khi thăm khám và kết quả chụp phim CT, MRI cho thấy, sản phụ cần phải can thiệp tái thông động mạch thân nền. Nếu như không can thiệp, tái thông mạch máu, bệnh nhân có thể gặp di chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Gần 1 giờ đồng hồ, ekip mổ đã can thiệp tái thông được mạch máu toàn hoàn trong thời gian rất ngắn. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân đã cải thiện sức cơ.

Theo nguồn tin từ VTV News, đến nay, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, không còn di chứng gì. Thai phụ đang được theo dõi và thực hiện tầm soát một số kỹ thuật cận lâm sàng như các xét nghiệm đặc hiệu, siêu âm tim chuyên sâu, gắn máy 24 giờ hoặc hơn để tìm ra nguyên nhân gây đột quỵ.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: VTV News

Trước khi bị đột quỵ, chị bị đau đầu, đêm vẫn ngủ bình thường nhưng đến 6 giờ sáng thức dậy thì không nói được, méo miệng và liệt toàn thân bên trái.

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi ăn hoa quả bỏ trong tủ lạnh từ tối hôm trước Buổi sáng trước khi vào viện, bệnh nhân có ăn một quả dưa lê đã cắt và để trong tủ lạnh từ tối hôm trước và nhập viện trong tình trạng ý thức tỉnh, kích thích, môi khô, lưỡi bẩn, đau bụng nhiều, nôn ra dịch dày dày, sốt cao (38,7 độ C), huyết áp thấp (90/50mmHg).

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