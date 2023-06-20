Hy hữu: Sản phụ mang song thai hiếm gặp, một trong tử cung, một ngoài tử cung

Tin y tế 20/06/2023 08:51

Thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, thời gian qua, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho sản phụ mang song thai IVF hiếm gặp: Một thai trong tử cung và một thai ngoài tử cung.

 

Theo thông tin từ VTV News, ngày 19/6, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho sản phụ H.T.K.T. có song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hiếm gặp, một trong tử cung và một ngoài tử cung.

Chị T. chuyển 2 phôi trong quá trình thực hiện IVF tại một cơ sở y tế, nhưng khi khám thai, chị chỉ được phát hiện một thai phát triển trong buồng tử cung. Đến tuần thai thứ 13, chị đau bụng nhiều, tới khám tại Bệnh viện 354 và chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Chị T. nhập viện trong trạng thái lơ mơ, mệt mỏi, tiếp xúc kém, da xanh niêm mạc nhợt, bụng căng, chướng, ấn đau khắp bụng. Kết quả siêu âm cho thấy, ngoài một thai tương đương 13 tuần 2 ngày trong buồng tử cung, thì còn phát hiện khối tăng âm cạnh buồng trứng trái kích thước 100x60mm, nhiều dịch tự do ổ bụng.

Nghi ngờ bệnh nhân mang song thai, trong đó một ngoài tử cung nên các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi thăm dò ổ bụng. Kết quả cho thấy chị T. mang song thai nhưng 2 thai nằm ở 2 vị trí khác nhau. Một thai nằm gọn trong buồng tử cung phát triển bình thường. Thai còn lại ngoài buồng tử cung, phát triển ở đoạn kẽ vòi tử cung bên trái dẫn đến hoại tử, vỡ, gây mất máu trong ổ bụng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, việc cùng lúc mang thai thai đôi trong đó 1 thai ngoài tử cung, 1 thai trong tử cung là đặc biệt hiếm gặp. Trường hợp phát hiện muộn, không can thiệp kịp thời, thai ngoài tử cung có thể dẫn đến các biến chứng vỡ, chảy máu ồ ạt, đe dọa sức khỏe cho cả mẹ và thai còn lại.

Hy hữu: Sản phụ mang song thai hiếm gặp, một trong tử cung, một ngoài tử cung - Ảnh 1
Nhờ được theo dõi và điều trị sát sao hàng ngày, chị T. hồi phục sức khỏe nhanh - Ảnh: BVCC

Theo thông tin báo Kinh tế và đô thị, nhận thấy tình trạng nguy cấp, ekip bác sĩ Đinh Huy Cường, bác sĩ Phạm Khương Vũ đã nhanh chóng can thiệp nội soi, loại bỏ khối chửa ngoài tử cung. Phương pháp nội soi là kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, có hiệu quả cao trong các trường hợp thai phụ bị chửa ngoài tử cung.

Với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật thuận lợi kết thúc, thai ngoài tử cung được giảm thiểu, huyết động học của thai nhi còn lại ổn định. Ghi nhận trong phẫu thuật, ổ bụng có 1500ml máu cục lẫn máu loãng.

Nhờ được theo dõi và điều trị sát sao hàng ngày tại khoa Sản bệnh A4, chị T. hồi phục sức khỏe nhanh, thai nhi còn lại phát triển bình thường. Sản phụ được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Đây là một trường hợp may mắn dù sản phụ không được phát hiện thai ngoài tử cung từ sớm, đến khi hoại tử và vỡ gây mất máu nhưng đã được điều trị kịp thời, không ảnh hưởng tới thai nhi còn lại.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khuyến cáo, thai phụ không nên chủ quan, nên quản lý thai kỳ tại cơ sở chuyên khoa uy tín để được kiểm tra toàn diện, phát hiện sớm những bất thường nhằm có kế hoạch điều trị kịp thời, bảo toàn sức khỏe cho mẹ và bé.

 

Hy hữu: Thanh sắt hàng rào đâm 4cm vào hộp sọ người đàn ông

Hy hữu: Thanh sắt hàng rào đâm 4cm vào hộp sọ người đàn ông

Nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch vì bông cửa sắt hàng rào cắm chặt vào phần trán hộp sọ sâu khoảng 4cm,

Xem thêm
Từ khóa:   mang song thai tử cung mang thai ngoài tử cung

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn