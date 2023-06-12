Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2023 cả nước đã ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố; trong đó có 3 trường hợp tử vong tại: Đắk Lắk, Kiên Giang, Long An. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc giảm 28% nhưng số ca tử vong tăng 2 trường hợp. Trong đó, Miền Nam ghi nhận số ca mắc cao nhất (6.204 ca); tiếp đó là miền Bắc (2.007 ca); miền Trung Tây Nguyên (656 ca); Tây Nguyên (130 ca).

Theo thông tin báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở y tế yêu cầu tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng khi dịch đang gia tăng.

Để hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn; kiểm tra đánh giá về nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị y tế thuốc hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng.

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Kiểm tra, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng.

Tăng cường công tác theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời khi ca bệnh có diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết. Phát hiện sớm, tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường.

Điều trị các ca mắc bệnh tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc thu dung, điều trị người bệnh theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và tham khảo các nội dung chuyên môn tại Cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh Tay chân miệng ở trẻ em của Bộ Y tế.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, phân tuyến điều trị, tổ chức sàng lọc, phân loại người bệnh điều trị ngoại trú và điều trị nội trú theo lưu đồ xử trí bệnh tay chân miệng và củng cố nguồn lực cho đơn vị hồi sức bệnh tay chân miệng ở tuyến tỉnh.

Bộ Y tế cũng giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, các Bệnh viện Bệnh nhiệt đới các tỉnh rà soát các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các đơn vị điều trị bệnh tay chân miệng để tiếp nhận các ca bệnh nặng từ các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh và các tỉnh khác chuyển đến.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo tuyến tập huấn và tổ chức các kíp thường trực cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các tỉnh theo địa bàn đã được phân công và khi có yêu cầu hỗ trợ.