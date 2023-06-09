Hải Dương: Số trẻ mắc tay chân miệng tăng vọt lên đến 71 ca , Sở Y Tế khuyến cáo

Theo thông tin từ báo Hải Dương, từ ngày 1/1-9/6, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 71 ca mắc tay chân miệng, tăng 33 ca so với cùng kỳ năm 2022. Từ tháng 4 đến nay, số ca mắc xuất hiện rải rác ở các địa phương và có dấu hiệu tăng nhanh (50 ca).

Ngày 9/6, Bệnh viện Nhi Hải Dương đang điều trị cho 9 bệnh nhân mắc tay chân miệng với các biểu hiện chủ yếu ở trẻ như: sốt, ban mụn nước trên da, tay, chân, viêm loét miệng, ngủ giật mình, quấy khóc, ăn kém… Toàn tỉnh chưa có bệnh nhân nào mắc bệnh này tử vong.