Hải Dương: Số trẻ mắc tay chân miệng tăng vọt lên đến 71 ca , Sở Y Tế khuyến cáo

Thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp. Ghi nhận khoảng 9.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 bệnh nhân đã tử vong trên cả nước.
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Theo thông tin từ báo Hải Dương, từ ngày 1/1-9/6, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 71 ca mắc tay chân miệng, tăng 33 ca so với cùng kỳ năm 2022. Từ tháng 4 đến nay, số ca mắc xuất hiện rải rác ở các địa phương và có dấu hiệu tăng nhanh (50 ca).
Ngày 9/6, Bệnh viện Nhi Hải Dương đang điều trị cho 9 bệnh nhân mắc tay chân miệng với các biểu hiện chủ yếu ở trẻ như: sốt, ban mụn nước trên da, tay, chân, viêm loét miệng, ngủ giật mình, quấy khóc, ăn kém… Toàn tỉnh chưa có bệnh nhân nào mắc bệnh này tử vong.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 7/6 vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Giao Sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay - chân - miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác…
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng chống bệnh tay - chân - miệng, nhất là với trẻ mầm non… UBND cấp huyện phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt côngtác vệ sinh môi trường, đặc biệt là vệ sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn...
Trước đó, theo nguồn tin từ VTV News, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận từ đầu năm 2023 đến nay, trên cả nước có 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 3 bệnh nhân tử vong.