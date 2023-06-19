Hy hữu: Thanh sắt hàng rào đâm 4cm vào hộp sọ người đàn ông

Tin y tế 19/06/2023 13:31

Nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch vì bông cửa sắt hàng rào cắm chặt vào phần trán hộp sọ sâu khoảng 4cm,

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời Sống, ngày 19/6, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy cho một trường hợp bị dị vật cắm chặt vào hộp sọ. Đây là trường hợp đặc biệt nguy cấp nhưng đã may mắn được cứu sống.

ThS.BS Ngô Nguyên Quang - Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh nhân là người đàn ông nhập viện lúc rạng sáng (không rõ tên và tuổi). Thời điểm được chuyển đến khoa Cấp cứu tổng hợp, bệnh nhân bị một dị vật kim loại cắm chặt vào sọ ở vùng trán giữa. Người bệnh tiếp xúc chậm, chân tay còn tự cử động được.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã khẩn trương chụp CT-Scan sọ não. Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy dị vật đã đâm xuyên xương sọ vào nhu mô não trán, độ sâu vết thương khoảng 4 - 5cm, vị trí ngay cực trán.

“Tình trạng trên khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Quang nói.

Hy hữu: Thanh sắt hàng rào đâm 4cm vào hộp sọ người đàn ông - Ảnh 1
Bệnh nhân nhập viện với dị vật cắm chặt vào hộp sọ - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống
Hy hữu: Thanh sắt hàng rào đâm 4cm vào hộp sọ người đàn ông - Ảnh 2
 Dị vật ra được rút ra khỏi hộp sọ của bệnh nhân là một bông cửa sắt - Ảnh: BVCC

Theo thông tin báo Người Lao Động, sau khi hội chẩn nhanh, ê kíp trực Khoa Ngoại thần kinh - Cấp cứu đã quyết định rút dị vật tại phòng mổ để chủ động kiểm soát tình trạng xuất huyết não sau khi rút dị vật.

Quá trình thực hiện ê kíp bác sĩ ghi nhận, dị vật cắm sâu vào mô não gây vỡ xương sọ, rách màng não, tổn thương dập não. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành mở xương sọ rộng tại vị trí quanh tổn thương do dị vật (đường kính khoảng 4cm) và hút các xương vụn, não dập, đồng thời cầm máu, vá kín màng não, làm sạch vết thương, khâu da.

“Sau 2 giờ khẩn trương trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật được thực hiện thành công, giúp người bệnh vượt qua nguy kịch. Sau mổ, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực và theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục”, bác sĩ Quang cho biết.

Theo bác sĩ Quang, đây là trường hợp rất hy hữu bởi vết thương sọ não do dị vật kim loại (bông cửa sắt hàng rào) đâm dính sâu vào não 4 - 5cm, nếu sâu thêm 1cm nữa có thể tổn thương vòng đa giác mạch máu não đáy sọ, gây xuất huyết trong não. Ngoài ra, với dị vật cắm sâu trong sọ sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng vết mổ, viêm màng não hoặc áp xe não.

Hiện, bệnh viện tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng bệnh nhân trong những ngày hậu phẫu để tránh các biến chứng có thể xảy ra.

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