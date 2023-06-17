Cứu sống ngoạn mục người đàn ông vỡ tim

Tin y tế 17/06/2023 10:05

Bệnh nhân P.L.T (ở Diên Khánh, Khánh Hòa) bị chấn thương tim và phổi rất nặng, nguy cơ tử vong cao vừa được các bác sĩ cứu sống ngoạn mục.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, vào đêm khuya 12/06, Khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân P.L.T trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, bệnh nhân choáng, vật vã kích thích, mạch nhanh, huyết áp thấp, vết thương vùng đầu đang chảy máu… Siêu âm tổng quát cấp cứu cho kết quả bệnh nhân đã bị tràn dịch màng ngoài tim, tràn dịch màng phổi, có dịch ổ bụng.

Đội ngũ y bác sĩ các khoa: Ngoại Lồng ngực, Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và chẩn đoán bệnh nhân bị choáng nặng, vỡ tim, tràn máu màng phổi phải lượng nhiều, đa chấn thương, tiên lượng tử vong rất cao.

Trước tình thế cấp bách, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu kết hợp truyền máu cho bệnh nhân. Các phẫu thuật viên tiến hành mở ngực dọc xương ức, lấy lượng lớn máu tràn trong khoang màng phổi ra.

Thời gian phẫu thuật khoảng 3 tiếng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến bộ phận hồi sức, theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Lúc này, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân dần tốt lên.

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Bệnh nhân T. vỡ tim được cứu sống ngoạn mục - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể ngồi dậy bình thường và đáp ứng tốt với điều trị.

Trước đó theo thông tin từ VTV News, người bệnh H.V.L. (36 tuổi, trú tại Hưng Yên), sau tai nạn giao thông bị đa chấn thương gồm chấn thương ngực nặng, chấn thương sọ. Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, vết thương vùng trán nham nhở.

Qua thăm khám, siêu âm các bác sĩ đã phát hiện người bệnh bị tràn dịch màng ngoài tim, vỡ thành xoang trán trái. Công tác hội chẩn và hồi sức được triển khai nhanh chóng với nhận định người bệnh có tổn thương vỡ tim do chấn thương.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ức, khẩn trương xử trí tổn thương cho người bệnh. Sau 1,5 giờ phẫu thuật, tổn thương vỡ chân tiểu nhĩ trái đã được các bác sĩ khâu cầm máu thành công.

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Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật -  Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, người bệnh đã được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Hồi sức tích cực Ngoại với tiến triển thuận lợi. Sau 1 ngày, người bệnh được rút ống nội khí quản, các chỉ số sinh tồn ổn định, được dừng thuốc vận mạch. Sau 4 ngày, sức khỏe của người bệnh tiến triển khá tốt và được tiếp tục điều trị tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch, dự kiến sẽ được ra viện trong tuần này.

Theo BSCKI.I Nguyễn Công Huy, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch, chấn thương tim do tai nạn xe cơ giới là nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm 3 cơ chế: do tác động trực tiếp vào phần trước ngực khi giảm tốc độ đột ngột với tốc độ cao, chèn ép lồng ngực hoặc kết hợp cả hai.

 

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