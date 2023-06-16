TP.HCM: Cảnh báo số ca mắc tay chân miệng mới tăng vọt lên gấp 2,5 lần trong tuần

Tin y tế 16/06/2023 18:35

Ngày 16/6, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19 trên địa bàn tuần 23.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, hiện nay, 3 bệnh: tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19 đang cùng xuất hiện có nguy cơ dịch chồng dịch.

TP.HCM: Cảnh báo số ca mắc tay chân miệng mới tăng vọt lên gấp 2,5 lần trong tuần - Ảnh 1
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng nằm kín phòng cấp cứu của Khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Báo Thanh niên

Riêng đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần TP.HCM có 423 ca bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp 2,5 lần so với trung bình 4 tuần trước (175 ca). Trong đó có 66 ca điều trị nội trú, tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước.

TP.HCM ghi nhận hầu hết các quận huyện đều có số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng so với số ca mắc trung bình 4 tuần trước (19/22 quận huyện). Từ đầu năm đến nay, TP.HCM có 2.407 ca tay chân miệng, giảm 53,55 so với cùng kỳ năm 2022 (5.174 ca).

TP.HCM: Cảnh báo số ca mắc tay chân miệng mới tăng vọt lên gấp 2,5 lần trong tuần - Ảnh 2
Các biến chứng thường xuất hiện vào ngày thứ 3 - thứ 5 của bệnh. Dấu hiệu: bị thay đổi giấc ngủ, giật mình, chới với. Nếu nhẹ thì trẻ khi thiu thiu ngủ sẽ bị giật mình, ngồi dậy chơi thì bình thường. Độ nặng hơn một chút là khi trẻ vừa nằm đã giật mình, chới với. Nặng hơn là khi bồng trên tay, trẻ vẫn giật mình, chới với... - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết là 146, giảm 9,7% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca nội trú giảm 8% và số ca ngoại trú giảm 11,2%. Ghi nhận 4/22 quận, huyện và 9/312 phường xã có số ca bệnh sốt xuất huyết tăng so với số mắc trung bình 4 tuần trước.

Từ đầu năm đến nay, ghi nhận 7.918 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 38,1% so cùng kỳ năm 2022 (12.786 ca), không ghi nhận trường hợp tử vong.

Đối với dịch Covid-19, trong tuần 23, TP.HCM ghi nhận 54 ca xác định được Bộ Y tế công bố, giảm 63% so với tuần 22 (146 ca). Tính từ đầu năm đến ngày 4.6, TP ghi nhận 5.058 ca Covid-19 xác định.

TP.HCM: Cảnh báo số ca mắc tay chân miệng mới tăng vọt lên gấp 2,5 lần trong tuần - Ảnh 3
Bệnh tay chân miệng tại TP.HCM đang có chiều hướng gia tăng - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Hà Nội mới, ngày 14/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tình hình bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng trên địa bàn, trong khi thuốc điều trị chưa đủ.

TP.HCM: Cảnh báo số ca mắc tay chân miệng mới tăng vọt lên gấp 2,5 lần trong tuần - Ảnh 4
3 sạch để phòng tránh bệnh tay châm miệng - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Ngành y tế TP.HCM tiếp tục truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19.

Để phòng bệnh quan trọng nhất là rửa sạch bàn tay trẻ và người chăm sóc trẻ, vệ sinh khử khuẩn các bề mặt đồ vật mà bàn tay hay sờ chạm tới. Những người chăm sóc trẻ cần bảo đảm vệ sinh bàn tay, rửa tay thường xuyên để không mang vi-rút lây bệnh cho trẻ.

Trẻ mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng, nhiều ca bệnh nặng, nỗi lo dịch chồng dịch tại TP.HCM

Trẻ mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng, nhiều ca bệnh nặng, nỗi lo dịch chồng dịch tại TP.HCM

Bên cạnh số ca mắc tay chân miệng đang tăng nhanh, có nhiều trường hợp nặng, thậm chí 1 ca đã tử vong, ngành y tế TP.HCM còn lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra khi bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu có dấu hiệu tăng.

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Từ khóa:   biến chứng tay chân miệng covid-19 sốt xuất huyết

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