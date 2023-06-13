Uống thuốc động kinh, bé trai 10 tuổi 'biến dạng' da toàn thân nặng nề

Sức khỏe 13/06/2023 13:29

Sau 10 ngày uống loại thuốc điều trị bệnh động kinh, da bé trai 10 tuổi bất ngờ nổi các vết sẩn đỏ, lan dần ra toàn thân và sau đó bong tróc, làm cơ thể biến dạng nặng nề.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bé trai 10 tuổi này mắc bệnh động kinh, điều trị bằng thuốc Depakine trong suốt 1 năm. Cách thời điểm nhập viện hai tuần, bé được cho sử dụng Lamotrigine (một loại thuốc chống co giật, điều trị bệnh động kinh và rối loạn lưỡng cực).

Sau khi uống thuốc trên 10 ngày, bé bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi các vết sẩn đỏ rồi lan dần ra trợt da (tổn thương do mất một phần hoặc toàn bộ lớp thượng bì trên da) toàn thân. Khi vào Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, bệnh nhi đã trong tình trạng phát ban và loét rộp khắp người, biến dạng cơ thể.

Uống thuốc động kinh, bé trai 10 tuổi 'biến dạng' da toàn thân nặng nề - Ảnh 1
Da của bé trai nổi sẩn đỏ rồi bong tróc, loét toàn thân - Ảnh: Báo Dân trí

Dựa vào bệnh sử và triệu chứng của cháu bé, các bác sĩ đã cho bệnh nhi làm xét nghiệm xác định kiểu gen alen HLA-B*1502 để sàng lọc nguy cơ xảy ra phản ứng da nghiêm trọng khi dùng thuốc động kinh, như hội chứng Stevens Johnson (SJS), ly thượng bì nhiễm độc (TEN), DRESS…

Ekip điều trị đã cho bệnh nhi ngừng dùng thuốc Depakine và Lamotrigine, chuyển sang điều trị bằng Levetiracetam, kết hợp với thuốc chống dị ứng, kháng viêm, thuốc ức chế miễn dịch và theo dõi sát tình trạng. Sau 11 ngày điều trị, tình trạng viêm da cải thiện, các tổn thương, bong tróc bắt đầu khô, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn và được cho xuất viện.

Uống thuốc động kinh, bé trai 10 tuổi 'biến dạng' da toàn thân nặng nề - Ảnh 2
Da bệnh nhi phục hồi (phải) sau 11 ngày điều trị - Ảnh: Báo Dân trí

Liên quan đến chuyện biến dạng da toàn thân sau khi uống thuốc, tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ VTV News, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 39 tuổi, bị hoại tử da toàn thân do mắc hội chứng Lyell. 

Bệnh nhân nam 39 tuổi bị đau rát họng đã uống thuốc điều trị không rõ loại, sau khi uống thuốc bệnh nhân sốt nhiệt độ 40 - 41 độ C, nổi ban đỏ toàn thân, được chỉ định điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, qua thăm khám, các bác sĩ thấy bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng phức tạp, trên da toàn thân xuất hiện các ban hoại tử dạng mảng, thâm nhiễm kèm phỏng nước to, đau rát trên da nhiều.

Bệnh nhân còn có hoại tử ở niêm mạc với hai mắt phù nề, cương tụ, tiết nhiều dử mắt, nhìn mờ, niêm mạc mũi, miệng họng nhiều ổ loét sâu, đau, chảy máu. Tình trạng tổn thương cả niêm mạc đường hô hấp với biểu hiện ho khạc đờm máu và đi tiểu ra máu kèm theo sốt nhiệt độ 41,6 độ C, mệt mỏi, ăn kém, khát nước nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Hội chứng Hoại tử thượng bì nhiễm độc (Lyell) nghi ngờ do phản ứng với thuốc.

Uống thuốc động kinh, bé trai 10 tuổi 'biến dạng' da toàn thân nặng nề - Ảnh 3
Tổn thương da của bệnh nhân - Ảnh: VTV News

Hoại tử thượng bì nhiễm độc còn được gọi là hội chứng Lyell là hội chứng rối loạn da niêm mạc đe dọa tính mạng với đặc trưng bởi sự bong tróc biểu bì trên 30% tổng diện tích bề mặt cơ thể bệnh nhân do phản ứng dị ứng miễn dịch đặc trưng với thuốc gây ra. Đây là loại bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 0,4 - 1,4 trường hợp/triệu dân/năm. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng rất nặng nề với tỷ lệ tử vong lên tới 25 - 70%. Ngoài biểu hiện đặc trưng trên da, bệnh nhân còn có thể bị tổn thương niêm mạc mắt, miệng, hô hấp tiêu hóa. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao nhưng cho đến nay bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có sự thống nhất về chiến lược điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân được điều trị tích cực bởi các bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hồi sức, cùng với đó là việc hội chẩn giữa các bác sĩ chuyên ngành da liễu, mắt, tai mũi họng…. và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, bệnh nhân không còn sốt, các tổn thương ở da và niêm mạc đã có những chuyển biến tích cực, bệnh nhân ăn uống ngon miệng hơn, ngủ được, không còn tình trạng ho máu và đi tiểu ra máu.

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