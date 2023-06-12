Khoảng 1 giờ sau ăn bữa tối có món trứng cò nhặt được trong rừng, 3 người trong một gia đình cùng xuất hiện triệu chứng ngộ độc.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngày 12/6, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, viện này vừa tiếp nhận sản phụ Phạm Thị N.A. (23 tuổi) ở xã TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đang mang thai 38 tuần tuổi, vào cấp cứu trong tình trạng khá nặng nghi ngộ độc. Thời điểm nhập viện, sản phụ có triệu chứng khó thở, lơ mơ, ngứa, nổi mẩn toàn thân, xuất hiện cơ co tử cung nhẹ, xuất hiện dấu hiệu suy thai, tim thai 70-80 lần/ phút. Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt báo động đỏ trong toàn viện, xử trí các biện pháp hồi sức tích cực.

Mẹ con sản phụ hồi phục tốt sau ca mổ đẻ cấp cứu vì ngộ độc - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Theo thông tin từ phía gia đình, trước khi nhập viện, sản phụ ăn tối cùng 5 thành viên khác trong gia đình. Bữa cơm có món trứng cò bắt được trong rừng mang về nấu. Sau khi ăn khoảng 1 tiếng thì 3 người trong gia đình gồm sản phụ, em trai và em gái cùng xuất hiện triệu chứng giống như ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân và khó thở, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, hội chẩn nhanh toàn viện, kết luận thai phụ Phạm Thị N.A. bị sốc phản vệ độ 2, suy thai cấp, được chuyển đến phòng mổ chỉ định mổ cấp cứu lấy thai để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con. Các bác sĩ đã đón được một bé trai nặng 2500gram, khóc yếu, phản xạ yếu, suy hô hấp sơ sinh, được bác sĩ sơ sinh đón, hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản tại phòng sinh và chuyển khoa Sơ sinh theo dõi, chăm sóc thiết yếu. Sau sinh, sản phụ N.A được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục thực hiện hồi sức và chăm sóc.

Sau khi ăn bữa tối với trứng cò, thai phụ 23 tuổi khó thở, nổi mẩn toàn thân, bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ do dị ứng, suy thai - Ảnh: Internet Sau 7 ngày điều trị, sản phụ và con đã hồi phục tốt, bệnh nhân tỉnh, tự thở, SpO2:99%, bụng mềm, không sốt, không còn ban đỏ. Về phía trẻ sơ sinh đã có phản xạ tốt, tự thở, tự bú, sữa ăn tiêu, được ghép mẹ và vừa được xuất viện cùng mẹ.

Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu Thai phụ 23 tuổi, sau bữa cơm có món trứng cò, xuất hiện tình trạng ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, thậm chí còn khó thở, gia đình phải đưa đi cấp cứu gấp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-nguoi-trong-mot-gia-dinh-ngo-doc-nghi-do-an-trung-co-1-thai-phu-23-tuoi-nguy-kich-591548.html