Vụ 2 anh em ruột ngộ độc botulinum tại TP.HCM: Nhà hảo tâm chi trả viện phí

Sức khỏe 09/06/2023 13:59

Thông qua Phòng Công tác xã hội của BV Chợ Rẫy, các nhà hảo tâm đã thanh toán viện phí cho hai bệnh nhân ngộ độc botulinum.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 9/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, hai anh em ngộ độc botulinum điều trị tại Bệnh viện có tổng viện phí hơn 300 triệu đồng. Sau khi trừ đi phần được thanh toán bảo hiểm, người bệnh cần chi trả 130 triệu đồng. Số tiền này đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua Phòng Công tác xã hội. 

TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau một thời gian được chăm sóc tích cực, chiều 8/6, hai bệnh nhân ngộ độc botulinum đã được hỗ trợ chuyển về Bệnh viện đa khoa Hậu Giang tiếp tục trị liệu.

Vụ 2 anh em ruột ngộ độc botulinum tại TP.HCM: Nhà hảo tâm chi trả viện phí - Ảnh 1
Một trong hai bệnh nhân điều trị ngộ độc botutinum điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: VTC News

Đây là hai anh em ruột (26 tuổi và 18 tuổi) nhập viện với chẩn đoán ngộ độc botulinum vào ngày 14 và 15/5. 

"Cả hai bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc được. Người anh thực hiện được một số y lệnh đơn giản nhưng khả năng tự thở vẫn hạn chế. Người em là bệnh nhân nặng hơn, đã tỉnh, gọi biết nhưng chưa thực hiện được y lệnh hay vận động đơn giản", BS Ngân nói.

BS Ngân cho biết thêm, bệnh nhân có sinh hiệu ổn định song việc hồi phục sức cơ có thể phải tốn từ 2-3 tháng, thậm chí lâu hơn. Do đó, hai anh em vẫn phải phụ thuộc thở máy kéo dài.

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, từ ngày 13/5, TP.HCM ghi nhận 6 người (đều ngụ TP. Thủ Đức) xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc botulinum, phải nhập 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. 5 trường hợp đã ăn bánh mì kèm với một loại chả lụa bán dạo, người còn lại là một nam bệnh nhân 45 tuổi ăn một loại mắm để lâu ngày.

Vụ 2 anh em ruột ngộ độc botulinum tại TP.HCM: Nhà hảo tâm chi trả viện phí - Ảnh 2
Các bệnh nhân được nhà hảo tâm ủng hộ 130 triệu đồng để chi trả viện phí - Ảnh: Báo Dân trí

Đến tối 24/5, người đàn ông 45 tuổi đã tử vong vì biến chứng nặng, không kịp dùng thuốc giải BAT (8.000 USD/lọ) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam. Hai anh em ruột nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không được dùng thuốc giải, do quá thời gian chỉ định.

Trong số 6 bệnh nhân ngộ độc botulinum, đã có bé N.V.H. (14 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) hồi phục hoàn toàn và được xuất viện về nhà từ ngày 26/5, sau hơn một tuần điều trị.

Sức khỏe 2 bệnh nhân ngộ độc botulinum có dấu hiệu phục hồi, được chuyển về bệnh viện tuyến dưới điều trị

Sức khỏe 2 bệnh nhân ngộ độc botulinum có dấu hiệu phục hồi, được chuyển về bệnh viện tuyến dưới điều trị

2 bệnh nhân sức khỏe ổn định hơn, do vậy được chuyển về bệnh viện địa phương (có đủ năng lực điều trị giai đoạn còn lại), nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm và thuận tiện cho việc chăm sóc của gia đình.

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