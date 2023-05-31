Tình trạng liệt thần kinh cơ của 2 bệnh nhân vụ ngộ độc botulinum ở TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn không diễn tiến khá hơn.

Dẫn nguồn tin từ Báo Người Lao Động, chiều 31/5, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về 2 anh em ngộ độc botulinum sau gần 3 tuần điều trị. BSCKII Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người em nhập viện ngày 18/5 trong tình trạng bệnh nặng, sức cơ tứ chi 1/5, liệt cơ hoàn toàn, thở máy qua nội khí quản. Bệnh viện đã điều trị tích cực, mở khí quản sớm, tăng cường kiểm soát nhiễm trùng, chống huyết khối, điều trị dinh dưỡng và các hỗ trợ khác. Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng liệt dây thần kinh cơ vẫn không cải thiện, sức cơ tứ chi vẫn 1/5, đang được kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Riêng về trường hợp người anh, nhập viện trong tình trạng khá hơn người em, sức cơ tứ chi lúc đó từ 2/5 đến 3/5, tỉnh táo.

BSCKII Đỗ Thị Ngọc Khánh khám bệnh cho bệnh nhân ngộ độc botulinum - Ảnh: Báo Người Lao Động Sau thời gian điều trị, tình trạng liệt thần kinh cơ vẫn không diễn tiến khá hơn, sức cơ tứ chi vẫn như cũ từ 2/5 đến 3/5. Bệnh nhân được mở khí quản sớm, ngăn ngừa chống huyết khối, chống nhiễm trùng. Theo Báo Phụ nữ TP.HCM đưa tin, trước đó, 2 bệnh nhân có ăn bánh mì kẹp chả lụa. Sau đó cả hai dần đuối sức, mệt mỏi, nôn ói, yếu liệt tay chân nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cùng ngày, 1 bệnh nhân nam (45 tuổi, ở TP Thủ Đức) được Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện bị ngộ độc botulinum nghi do ăn mắm để lâu ngày. Thời điểm 3 bệnh nhân được xác định ngộ độc botulinum thì các bệnh viện đã hết thuốc BAT giải độc.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Khánh đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị ngộ độc botulinum tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM Ngày 24/5, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 2 được nhận tổng cộng 6 lọ thuốc BAT do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ. Tuy nhiên, hôm qua (25/5), bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tử vong khi chưa kịp dùng thuốc giải độc, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không được chỉ định dùng thuốc vì bệnh cảnh đã rất nặng, không còn khả năng đáp ứng thuốc. Về 3 bệnh nhi ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, vào 15g30 ngày 26/5, sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, em N.V.H. (14 tuổi) đã được xuất viện. Em sẽ tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. 2 bệnh nhi còn lại vẫn đang thở máy và được theo dõi sát tình hình sức khỏe.

Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum nghi do ăn chả lụa: Danh sách những thực phẩm bệnh nhân đã ăn trước đó Ngoài chả lụa, 3 trẻ còn ăn những thực phẩm khác. Tuy nhiên, người nhà vẫn có nghi ngờ lớn nhất nguồn nhiễm độc là từ chả lụa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-tinh-hinh-suc-khoe-cua-2-anh-em-ngo-oc-botulinum-sau-gan-3-tuan-ieu-tri-587877.html